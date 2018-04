Rzymianie pięknie się przywitali. Upamiętnili 96 ofiar





Foto: AS Roma/Twitter | Video: Reuters Roma przygotowuje się do meczu z Liverpoolem

Wielkiej klasy zachowanie piłkarzy Romy przed pierwszym meczem półfinału Ligi Mistrzów. Włoska ekipa złożyła wieniec pod ścianą upamiętniającą ofiary tragedii na Hillsborough. 29 lat temu zginęło tam 96 kibiców Liverpoolu.

Tablica z nazwiskami ofiar wmurowana jest w jedną ze ścian stadionu Anfield Road. W poniedziałek zjawiła się tam cała drużyna Romy. W ich imieniu wieniec złożył kapitan Daniele De Rossi.



Club captain Daniele De Rossi lays a wreath at the Hillsborough memorial on behalf of the #ASRoma squad in remembrance of the 96 fans who lost their lives in 1989. pic.twitter.com/RrgYhIK18j — AS Roma English (@ASRomaEN) 23 kwietnia 2018





Śmierć na stadionie

Do tragedii na Hillsborough w Sheffield doszło 15 kwietnia 1989 r. To był półfinał Pucharu Anglii, Liverpool grał z Nottingham Forest. Kibice Liverpoolu byli niesamowicie stłoczeni, bo obsługa wpuściła na trybuny więcej osób, niż przewidywały normy bezpieczeństwa. Gdy pod ciężarem zaczęła walić się jedna z trybun, część z nich zostało przyciśniętych do balustrady oddzielającej murawę od trybun. 96 kibiców zostało uduszonych lub po prostu zadeptanych. Ludzie tratowali się w panice. Mecz odwołano.



To największa tragedia w historii brytyjskiej piłki.

