Real nie zrobi szpaleru Barcelonie. "Kiedy kapitan mówi, marynarz się nie odzywa"





Raz jest, innym razem go nie ma. W tym roku jest już pewne, że Real nie zrobi szpaleru, jeśli Barcelona zapewni sobie mistrzostwo Hiszpanii przed majowym El Clasico. - Jeśli trener podjął taką decyzję, my całkowicie się z nią zgadzamy - powiedział kapitan Królewskich Sergio Ramos.

W Hiszpanii jest już w zasadzie wszystko jasne. Przewaga Barcelony nad drugim Atletico wynosi 11 punktów. Jedyne pytanie brzmi nie czy, a kiedy Katalończycy zapewnią sobie mistrzostwo kraju? Wiele wskazuje, że przed El Clasico z Realem, które zaplanowano na 6 maja.

Jeśli tak się stanie, to zgodnie z tradycją, podczas wyjścia na murawę w każdym następnym meczu będą witani przez rywali specjalnym szpalerem. Wiadomo już jednak, że takiej przyjemności nie doczekają się od ciągle aktualnego mistrza, Realu. Ronaldo huknął, Atletico się podniosło. Cieszy się Barcelona W derbach Madrytu... czytaj dalej »

Murem za Zidanem

- Nie będziemy robić szpaleru, absolutnie. Po prostu, to moja decyzja i tyle. Ja nie rozumiem tej sytuacji ze szpalerem, więc na końcu go nie zrobimy - zapowiedział jeszcze przed ostatnimi derbami Madrytu z Atletico Zidane.

Dziennikarze dopytywali, czy Francuz chce tym samym zrewanżować się za ubiegły rok, gdy Katalończycy nie zgotowali im takiego powitania przed grudniowym starciem w Madrycie po triumfie w Klubowych Mistrzostwach Świata? - Zerwali z tradycją pierwsi, więc o czym rozmawiamy? - odpowiedział "Zizou".

Co na to w Barcelonie? - Nie będę spał po nocach - zakpił w swoim stylu obrońca Dumy Katalonii Gerard Pique po sobotnim meczu z Leganes (3:1).

Źródło: EPA/ALEJANDRO GARCIA Dla Pique szpaler nie jest najważniejszy

Z kolei po niedzielnym meczu z Atletico (1:1) do tablicy zostali wywołani piłkarze Królewskich. - Gdy kapitan mówi, to marynarz się nie odzywa. Jeśli trener podjął taką decyzję, my całkowicie się z nią zgadzamy niezależnie od osobistych przekonań. Trzeba szanować swojego trenera. Brak szpaleru nie oznacza, że nie szanujemy Barcelony, wręcz przeciwnie. Z szacunku czasami się go robi, a czasem nie. Nie trzeba temu nadawać większego znaczenia - podkreślił kapitan Sergio Ramos.



Jeszcze bardziej dosadniej wypowiedział się Lucas Vazquez. - To trener tutaj rządzi, tak zdecydował, a my go wspieramy i jesteśmy gotowi za niego umrzeć - stwierdził.

Jeden raz

W historii El Clasico kibice mieli okazję podziwiać szpaler dotąd tylko raz - 7 maja 2008 roku na Santiago Bernabeu w Madrycie. Tydzień po zapewnieniu sobie mistrzostwa kraju przez Real, w elegancki sposób zachowała się Blaugrana.

Źródło: Denis Doyle/Getty Images Jedyny szpaler w El Clasico