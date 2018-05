Zidane odchodzi, piłkarze dziękują. "Wieczny Zizou", "Napisałeś historię"





Po dwóch i pół roku wielkich triumfów Zinedine Zidane zrezygnował z funkcji trenera Realu Madryt. Jak ważną postacią był w szatni Królewskich, widać po wpisach piłkarzy tego klubu w mediach społecznościowych.

Francuski trener swoją decyzją bardzo zaskoczył. Ogłosił ją na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w czwartek.

- Postanowiłem, że w przyszłym sezonie nie będę trenerem Realu. Uważam, że to właściwy moment na zmianę, zarówno dla mnie, jak i dla drużyny oraz całego klubu, choć jednocześnie bardzo trudny - oznajmił.

Real Madryt bez trenera, Zidane zrezygnował Zinedine Zidane... czytaj dalej » Pod wodzą Zidane'a, który przejął zespół 4 stycznia 2016 roku, Real sięgnął po dziewięć trofeów. Zdobył mistrzostwo kraju i Superpuchar Hiszpanii, dwa razy Superpuchar Europy i klubowe mistrzostwo świata, ale przede wszystkim trzykrotnie z rzędu triumfował w Lidze Mistrzów. Od kiedy w tej formule toczy się rywalizacja o Puchar Europy, czyli od 1992 roku, wcześniej żadnemu klubowi nie tylko nie udało się zwyciężyć w trzech kolejnych edycjach, ale nawet obronić trofeum.

"Gracias Mister"

Dla "Zizou" była to pierwsza praca w roli głównego szkoleniowca, dlatego wyniki muszą robić ogromne wrażenie. Mają tego świadomość jego byli już podopieczni. Kilku z nich zdecydowało się podziękować trenerowi za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Zarówno jako piłkarz, jak i trener decydowałeś się odchodzić będąc na szczycie. Dziękuję za nieprawdopodobne dwa i pół roku. Twój dorobek nigdy nie zostanie wymazany, to był jeden z najlepszych okresów w historii naszego ukochanego Realu Madryt - napisał na Twitterze kapitan Królewskich Sergio Ramos.



As a player and coach you decided to say goodbye at the top. Thank you for two and a half incredible years. Your legacy will never be erased, one of the most successful chapters in the history of our beloved @realmadridpic.twitter.com/dO6bw74aA3 — Sergio Ramos (@SergioRamos) 31 maja 2018





Nie był jedyny. Za jego przykładem poszli inni. Wszystkie wpisy są w podobnym tonie.

"Panie Zizou, wiele się przy tobie nauczyłem. Cieszyłem się jak dziecko z każdego treningu i z każdej rady, jesteś dla mnie bardzo ważny! Swoją pracą napisałeś historię, dziękuję - takimi słowami pożegnał się brazylijski obrońca Marcelo.



Mister Zizou. He aprendido muchísimo a tu lado!

He disfrutado como un niño a cada entrenamiento, a cada consejo!

Eres muy especial para mi!

Has hecho historia con tu trabajo, tu dedicación, pasión y sobretodo con tu humildad!

Gracias Mister #marchelinpic.twitter.com/MvWCwjYSqR — Marcelotwelve (@MarceloM12) 31 maja 2018





"Dziękuje za wszystko co zrobiłeś dla mnie i dla zespołu. To był honor wygrywać i uczyć się od ciebie przez te dwa lata. Życzę ci wszystkiego najlepszego" - napisał pomocnik Marco Asensio, którego kariera pod skrzydłami Zidane'a nabrała wielkiego rozpędu.



Gracias por todo lo que has hecho por mi y por el equipo. Ha sido un honor poder ganar contigo y aprender de ti durante estas dos temporadas. Te deseo lo mejor Míster. pic.twitter.com/anUoYMKGWU — Marco Asensio (@marcoasensio10) 31 maja 2018





"Nie znam słów, które mogłyby wyrazić moje podziękowania za to, co zrobiłeś dla tej szatni, dla Realu i po prostu dla madrytczyków. To była duma i przywilej mieć swojego idola za trenera. Wieczny "Zizou" - tak brzmi emocjonalny wpis Brazylijczyka Casemiro.



No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por este vestuario, por el Real Madrid y por el madridismo. Ha sido un orgullo y un privilegio tener como entrenador a mi ídolo. Eterno Zizou. pic.twitter.com/wjK45SMQz7 — Casemiro (@Casemiro) 31 maja 2018





"To był honor pracować z tobą, uczyć się od ciebie i razem wygrywać. Wszyscy razem dokonaliśmy z tą drużyną czegoś historycznego" - napisał Isco.



zidane , ha sido un honor trabajar contigo,… https://t.co/CBi8cKVGC7 — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) 31 maja 2018





Na podziękowanie zdecydował się też Toni Kroos, ale on w słowach był oszczędny. "To była przyjemność, dziękuje" - napisał Niemiec i opublikował swoje zdjęcie z Zidane'em.



Gracias Mister! It’s been a pleasure! pic.twitter.com/99VzaBxUoV — Toni Kroos (@ToniKroos) 31 maja 2018