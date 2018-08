Awanturnicy, pechowcy i bez pracy. Oni wciąż szukają klubu





Powoli letnie okno dobiega końca, wielu znanych piłkarzy ciągle liczy na transfer. Wśród nich są też tacy, którzy aktualnie nie mają żadnej przynależności klubowej. Z takiej listy wyłania się całkiem ciekawa jedenastka.

Ali Ahamada - z tego grona najmniej znany, chociaż na pewno nie we Francji. Przed laty jako bramkarz Tuluzy zasłynął magicznym golem głową w doliczonym czasie, stojąc tyłem do bramki. Kto nie widział, niech zobaczy. Kilka dni temu obchodził 27. urodziny, wiek idealny dla bramkarza. Tyle że Kameruńczyk, grający w reprezentacji Komorów, od stycznia szuka klubu. Wtedy, po dwóch latach rozstał się z tureckim Kayserisporem.



Diego Reyes - to chyba największy pechowiec ostatnich miesięcy. Tuż przed początkiem mundialu 25-letni Meksykanin doznał kontuzji, która wyeliminowała go z gry na brazylijskim turnieju. Moment na kontuzję zły, bo na dodatek od lipca pozostaje bez klubu, po tym, jak jego kontrakt z Porto dobiegł końca. Na brak zainteresowania nie może narzekać. Chcieli go w Turcji, a ostatnio kluby angielskiej Premier League.

Glen Johnson - w reprezentacji Anglii zagrał 54 razy, ale ostatnio notorycznie nękany jest kontuzjami. Po spadku z Premier League, w Stoke zaczęło się wietrzenie szatni. Ofiarą padł m.in. 34-latek. W klubie podziękowano mu miesiąc przed wygaśnięciem kontraktu. Do dzisiaj szuka sobie miejsca.

Robert Huth - na czym stoi nie wie też inny obrońca z Premier League. W Leicester sięgnął szczytu, jakim było mistrzostwo Anglii. 34-letni Niemiec nie porozumiał się z Lisami w sprawie umowy i ruszył w poszukiwaniu nowego miejsca pracy. Szuka cały czas.

Patrice Evra - nagrabił sobie kopnięciem w twarz kibica przed meczem Ligi Europy w listopadzie 2017 roku jeszcze w barwach Marsylii. Po długich poszukiwaniach klubu, odszedł do West Hamu. Tam zagrał tylko pięć razy. Z końcem sezonu pozostał na lodzie. Niedawno odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej, bo podobno bliżej mu do Lille.

Yaya Toure - latem, po ośmiu latach zakończył burzliwą przygodę z Manchesterem City (zaczęło się psuć od przyjścia Pepa Guardioli, tego samego, z którym kłócił się w Barcelonie). W Anglii na warunki finansowe nie mógł narzekać. Pytanie, który z wielkich klubów może zapewnić mu odpowiednio wysokie wynagrodzenie, jakiego 35-letni Iworyjczyk się domaga.

Claudio Marchisio - to chyba najbardziej łakomy kąsek z tego grona. Jego odejście z Juventusu, z którym związany był od 25 lat, to spora niespodzianka. Odszedł jednak, bo chciał nowych wyzwań. Podobno najbliżej mu do AS Monaco. Jeśli "Il Principino" zdecyduje się na klub z Księstwa, spotka się po przeciwnej stronie barykady ze starym znajomym z Juve, a od tego lata broniącym w PSG Gianluigim Buffonem.

Samir Nasri - 31-letni Francuz jeszcze niespełna dwa lata temu był jednym z czołowych piłkarzy Sevilli. Klubu nie ma od stycznia, gdy opuścił turecki Antalyaspor. Powodem nie jest jednak forma, a zawieszenie aż do końca roku. Wszystko przez "złamanie przepisów antydopingowych", jak informowała UEFA.

Balazs Dzsudzsak - niegdyś, gdy czarował w barwach PSV, wróżono mu wielką karierę. Tymczasem, kolejne transfery do Anży Machaczkała, Dynama Moskwa, Bursasporu i występującej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Al Wahdy tylko pokazują, że dla Węgra na pierwszym miejscu są pieniądze. Lat ma 31, więc już bliżej niż dalej do końca kariery.

Hatem Ben Arfa - chyba największy enfant terrible francuskiej piłki. Po odbudowaniu w Nicei dwa ostatnie lata zmarnował w PSG. Tam częściej słyszało się o jego wybrykach pozaboiskowych niż golach czy asystach. Kto weźmie niepokornego?

Giuseppe Rossi - był Manchester United, był Villarreal, była Fiorentina, a ostatnio Genoa. Były też, a może przede wszystkim, liczne kontuzje, zwłaszcza kolana. To dlatego kluby nie chcą ryzykować z zatrudnianiem 31-letniego Włocha.

Nazwisk bezrobotnych jest znacznie więcej, także tych znanych z występów w polskiej ekstraklasie. Pracy szukają John Terry, Micah Richards, Miguel Veloso, Jeremy Toulalan, Lacina Traore czy Janusz Gol i Prejuce Nakoulma.