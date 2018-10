Piłkarze żegnają właściciela Leicester. "Jesteś legendą"





Leicester City tonie we łzach. Właściciela klubu Vichaia Srivaddhanaprabhę, który zginął w sobotniej katastrofie helikoptera, żegnają piłkarze drużyny Lisów. "Nigdy nie dowiesz się, jak wiele znaczyłeś dla mnie i mojej rodziny" - napisał w mediach społecznościowych bramkarz Kasper Schmeichel.

Źródło: TIM KEETON/PAP/EPA Vichai Srivaddhanaprabha, właściciel klubu piłkarskiego Leicester City, wsiada do swojego helikoptera [fotografia z kwietnia 2016 roku] Do tragedii doszło w sobotę około godziny 20.30, po zremisowanym przez Lisy meczu z West Hamem 1:1.

Jak wynika z relacji świadków, tuż po starcie z płyty boiska silnik helikoptera z tajlandzkim miliarderem na pokładzie przestał działać i maszyna runęła kilkaset metrów dalej. Oprócz Srivaddhanaprabhy zginęły cztery osoby.

Piłkarze jednym głosem

Jak wielką stratą dla klubu jest śmierć Tajlandczyka, świadczą wpisy piłkarzy drużyny Lisów. Mistrzowie Anglii z 2016 roku są zdruzgotani.

"Szukam odpowiednich słów... dla mnie jesteś legendą, człowiekiem z największym sercem. Byłeś duszą Leicester City. Dziękuję za wszystko, co zrobiłeś" - napisał napastnik Jamie Vardy, jedna z największych gwiazd drużyny.



Wyświetl ten post na Instagramie. Struggling to find the right words....but to me you are legend, an incredible man who had the biggest heart, the soul of Leicester City Football Club. Thank you for everything you did for me, my family and our club. I will truly miss you.... may you rest in peace...#theboss Post udostępniony przez Jamie Vardy (@vardy7) Paź 28, 2018 o 3:15 PDT





"Mam absolutnie złamane serce, jestem zdruzgotany informacją o śmierci naszego właściciela. Był uwielbiany, kochany przez wszystkich tutaj. Osobiście darzyłem go najwyższym szacunkiem. Moje myśli i modlitwy są przy jego rodzinie i rodzinach innych ofiar" - to z kolei wpis kapitana Lisów, Jamajczyka Wesa Morgana.



pic.twitter.com/R5CEM1TbAi — Wes Morgan (@Wes5L1nk) 28 października 2018





61-latka, którego majątek szacowany jest na 4,9 miliarda dolarów, pożegnał też obrońca i jeden z angielskich bohaterów ostatniego mundialu Harry Maguire.

"Słowa nie opiszą, jak się obecnie czuję. Prawdziwie wielki, uprzejmy, kochający człowiek, którego wszystkim będzie brakować. Nigdy nie zapomnę jego wsparcia. Nie tylko tutaj w Leicester, ale też podczas mundialu" - napisał.



Words can’t describe how I feel. A truly great, kind, loving man who will be missed so much by everyone.



I will never forget the Chairman’s support, not only during my time @LCFC but also during the World Cup RIP #TheBosspic.twitter.com/66aGjGGwX9 — Harry Maguire (@HarryMaguire93) 28 października 2018





Piękny hołd i wzruszający list pożegnalny skierował do Srivaddhanaprabhy bramkarz Kasper Schmeichel, który - jak wynika z relacji BBC - był jedną z pierwszych osób na miejscu katastrofy.

"(...) Nigdy wcześniej nie spotkałem takiego człowieka. Tak bardzo ciężko pracującego, tak bardzo poświęcającego się, z tak wielką pasją, miłego i hojnego do granic. Miałeś czas dla każdego. Nieważne, kto to był, miałeś dla niego czas. Podziwiałem Cię jako lidera, jako ojca, jako człowieka (...).



Nigdy nie dowiesz się, jak wiele znaczyłeś dla mnie i mojej rodziny.



Jestem wyjątkowo zaszczycony i uprzywilejowany, że stanowiłem małą cząstkę Twojego życia" - napisał Duńczyk. PRZECZYTAJ CAŁY LIST



pic.twitter.com/sV5uJhJSsO — Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) 28 października 2018





Tuż po wypadku wpis w mediach społecznościowych zamieścił także były piłkarz Leicester, młodzieżowy reprezentant Polski Bartosz Kapustka. "To nie może być prawda..." - pisał.

Doprowadził do mistrzostwa

Srivaddhanaprabha kupił Leicester City FC za 39 milionów funtów w 2010 roku, przejmując drużynę jeszcze w drugiej lidze, Championship. W 2016 roku doprowadził klub do mistrzostwa Anglii, co jest uznawane za jedno z najbardziej zaskakujących rozstrzygnięć w historii ligi.

Znany był z hojności. Dbał nie tylko o piłkarzy i kibiców Lisów, ale o całą tamtejszą społeczność. W przeszłości przeznaczył trzy miliony dolarów na rozwój szpitala i uniwersytetu. Jak wynika z relacji piłkarzy, mimo wielkiego bogactwa był osobą niezwykle ciepłą, dla każdego znajdował czas.

Ludzie składają kwiaty pod stadionem Fot. TIM KEETON/PAP/EPA

Ludzie składają kwiaty pod stadionem Fot. TIM KEETON/PAP/EPA

Śmigłowiec właściciela Leicester Fot. TIM KEETON/PAP/EPA

Vichai Srivaddhanaprabha, właściciel klubu piłkarskiego Leicester City Fot. PAP/EPA

Vichai Srivaddhanaprabha, właściciel klubu piłkarskiego Leicester City, wsiada do swojego helikoptera [fotografia z kwietnia 2016 roku] Fot. TIM KEETON/PAP/EPA

Widziane z oddali miejsce katastrofy śmigłowca Fot. TIM KEETON/PAP/EPA

Vichai Srivaddhanaprabha, właściciel klubu piłkarskiego Leicester City Fot. Will Oliver PAP/EPA

Pożar w miejscu katastrofy śmigłowca Fot. AP/EastNews