Mecz w sobotę, pogrzeb w niedzielę. Piłkarze Leicester żegnają właściciela





»

Cały zespół Leicester City wylądował w niedzielę w Bangkoku, gdzie trwają uroczystości pogrzebowe właściciela klubu. Vichai Srivaddhanaprabha zginął w ubiegłotygodniowym wypadku śmigłowca.

Minuta ciszy i gol dla zmarłego właściciela. "Spoczywaj w pokoju, Vichai" Piłkarze... czytaj dalej » Piłkarze i sztab trenerski Lisów po 12-godzinnym locie udali się bezpośrednio do świątyni w centrum tajlandzkiej stolicy. Wszyscy, bez wyjątku, w eleganckich czarnych garniturach i białych koszulach.



Na twarzach trenera Claude'a Puela, najlepszego strzelca Jamiego Vardy'ego i reszty widać było pełne skupienie. Nie brakowało zawodników idących ze spuszczonymi głowami.

Gol z dedykacją

Mające trwać tydzień, zgodnie z buddyjskim rytuałem, uroczystości rozpoczęły się w sobotę. Mistrzowie Anglii z 2016 roku tego dnia nie mogli się pojawić, bo grali ligowy mecz w Cardiff. Wygrali go 1:0, a strzelec gola Demarai Gray zadedykował trafienie tajlandzkiemu miliarderowi.



Fundował pączki, dawał samochody. Ukochany miliarder osierocił całe miasto To nie był typowy... czytaj dalej » Wcześniej oba zespoły uczciły minutą ciszy ofiary katastrofy śmigłowca, w której zginęło łącznie pięć osób, w tym Polka Izabela Lechowicz. Na trybunach kibice rozwinęli flagę z napisem "Spoczywaj w pokoju, Vichai".

Dla piłkarzy Leicester City było to pierwsze spotkanie od wypadku.



Zespół wróci do Anglii we wtorek, bo w sobotę czeka Leicester City kolejne spotkanie - z Burnley.



Szukaniem przyczyn tragedii zajmuje się brytyjska komisja wypadków lotniczych. Sprawdzane są ocalałe rejestratory. Nieoficjalnie jako przyczynę wskazuje się awarię tylnego śmigła, odpowiadającego za stabilność maszyny.

Filantrop

Vichai Srivaddhanaprabha miał 60 lat. Angielski klub przejął w 2010 roku, po czterech sezonach cieszył się z awansu do Premier League, a po dwóch kolejnych - z mistrzostwa kraju.

Tajlandczyk, którego majątek jest wyceniany na 4,9 miliarda dolarów, miał świetny kontakt z kibicami, a także utrzymywał bliskie relacje z piłkarzami. Był również znany jako filantrop, regularnie wspierający inicjatywy społeczne na terenie miasta. Finansowo pomógł miejscowemu szpitalowi, nie skąpił pieniędzy również na wydział medyczny tamtejszego uniwersytetu.