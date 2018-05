Bayern żałuje błędów. "To bardzo boli"





Foto: PAP/EPA/EMILIO NARANJO | Video: PAP/EPA Bayern odpadł po zaciętej walce

- W szatni powiedziałem drużynie, że w ciągu kilku lat nie widziałem tak dobrze grającego Bayernu - powiedział po meczu z Realem Madryt trener monachijczyków Jupp Heynckes. - Zasłużyliśmy, żeby być w finale - dodał obrońca monachijskiego zespołu David Alaba. Bawarczycy na Santiago Bernabeu zremisowali 2:2. Strat z pierwszego spotkania (1:2) całkowicie odrobić nie zdołali i z Ligi Mistrzów odpadli w półfinale.

Bayern był blisko awansu. Zabrakło mu jednego gola. Po meczu piłkarzy najbardziej bolało to, że tak jak w spotkaniu w Monachium sami podarowali rywalom przynajmniej jedną bramkę. W Madrycie zawinił bramkarz Svena Ulreicha, który dał się pokonać w kuriozalny sposób.

Bramkarz stracił głowę. Jego kiks pogrzebał Bayern Bayern odpadł z... czytaj dalej » - Jesteśmy zespołem i stoimy za nim murem. Ten błąd nie wpłynął na naszą postawę. Staraliśmy się robić swoje - bronił kolegi Alaba. - Wiemy, że zagraliśmy bardzo dobrze. Ale wiemy też, że to nie wystarczyło, dlatego jesteśmy rozczarowani. Zasłużyliśmy, żeby być w tym finale. Nasze zaangażowanie nie zostało nagrodzone. I to jest bardzo przykre - dodał Austriak.

"To bardzo boli"

Rozczarowany był nie tylko on, ale też pozostali Bawarczycy. Pretensji nie mieli ani do Ulreicha, ani do sędziego, który nie podyktował im karnego po ewidentnym zagraniu piłki ręką Marcelo przy wyniku 1:1.

- To był niesamowity pojedynek. Daliśmy z siebie wszystko. Nie możemy się wstydzić. Musimy winić głównie siebie, może tylko po części przyznać, że zabrakło nam szczęścia. Podarowaliśmy rywalom gola. W półfinałach nie można tego robić dwukrotnie. To, że straciliśmy taką okazję, musi boleć. Aby do siebie dojść, będziemy potrzebować kilku dni - mówił kapitan Thomas Mueller.

- To bardzo boli. Wyglądaliśmy na drużynę groźniejszą od Realu, tyle że jego piłkarze popełniali mniej błędów. Jeśli marzy się o zdobywaniu tytułów, trzeba swoje szanse wykorzystywać. Mieliśmy ich sporo, w polu karnym Realu było sporo chaosu. W obu meczach dominowaliśmy, pokazaliśmy ogromną wolę walki, ale teraz to nic nie znaczy. Patrząc na to, że graliśmy bez Neuera, Vidala, Boatenga i Comana, trzeba sobie powiedzieć, że za rok będziemy szalenie groźni dla każdego przeciwnika - dodał obrońca Mats Hummels.

Źródło: PAP/EPA/EMILIO NARANJO Ronaldo nie strzelił, Real i tak awansował

"Najlepszy Bayern od lat"

Przy okazji spotkań tak klasowych drużyn często pada stwierdzenie, że o tym, kto awansuje, zadecyduje dyspozycja dnia. Być może to zdanie wyświechtane, ale akurat we wtorek w Madrycie kapitalny wieczór przeżywał bramkarz gospodarzy - Keylor Navas.

- Oczywiście jesteśmy rozczarowani. W szatni powiedziałem drużynie, że w ciągu kilku lat nie widziałem tak dobrze grającego Bayernu. Stworzyliśmy wiele okazji, ale Navas był znakomity. Dziś to on był najlepszym zawodnikiem Realu - przyznał po meczu Heynckes.

W drugim półfinale Roma gra z Liverpoolem. W pierwszym meczu było 5:2 dla angielskiego zespołu. Rewanż we Włoszech w środę. Początek spotkania o 20.45.