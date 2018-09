450 tysięcy złotych za wykroczenia drogowe. Piłkarz pobił rekord





Foto: Andrew Couldridge/Action Images via Reuters/Forum | Video: TVN BiŚ 96 tysięcy funtów musi zapłacić piłkarz Southamptonu

Anglicy piszą o najwyższej w historii grzywnie za przestępstwa drogowe. Otrzymał ją piłkarz. 96 tysięcy funtów, czyli około 460 tysięcy złotych, zapłacić musi Mario Lemina, występujący w klubie angielskiej ekstraklasy - Southampton.

Pierwszy raz policja zainteresowała się Leminą w marcu. Właśnie wtedy jeden z fotoradarów uchwycił pędzącego 150 kilometrów na godzinę mercedesa, który jest własnością gabońskiego zawodnika.

Niedługo potem zgłoszono się do zawodnika, aby na podstawie zdjęcia wskazał, kto siedział za kierownicą auta w momencie popełnienia wykroczenia. Później, w przeciągu kolejnych miesięcy, robiono to jeszcze dwukrotnie, bo przepisy były łamane po raz kolejny.

Odpowiedzi się nie doczekano. Sprawa trafiła więc do sądu. Piłkarz się w nim nie pojawił, reprezentował go prawnik, który tłumaczył, że Lemina ignorował pisma, bo nie wiedział, kto prowadził. Zawodnik twierdził, że mógł być to on, jego brat lub kuzyn. W tym okresie z auta korzystali wszyscy.

Ostatecznie Gabończyk za każde wykroczenie otrzymał po 32 tysiące funtów grzywny. Jej wysokość nie jest przypadkowa - właśnie tyle zarabia przez tydzień. Sąd określił karę jako "najwyższą, jaką kiedykolwiek nałożono". Co ciekawe, mogło skończyć się jeszcze gorzej. Gdyby Lemina ostatecznie nie przyznał się do zarzutów, musiałby zapłacić 144 tysiące.

Grzywna to nie wszystko. 25-latek, jako właściciel samochodu, otrzymał 18 punktów karnych i na rok zabrano mu prawo jazdy.

"Papierkowa robota"

- On nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji. Angielski nie jest jego wiodącym językiem, biegle się nim nie posługuje. Uznał, że najlepiej przyznać się do winy. Dobrze wie, że taką papierkową robotę powinien załatwiać od razu - przyznał reprezentujący zawodnika Cliff Morris.

Lemina jest pomocnikiem. Do Southamtonu przyszedł rok temu za siedemnaście milionów funtów z Juventusu. W tym sezonie jest podstawowym zawodnikiem zespołu. Wystąpił w każdym meczu.