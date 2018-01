Ronaldo ma problemy ze skarbówką. Miał zataić fortunę z reklam





Cristiano Ronaldo strzela piękne gole i ma wielkie wpływy z reklam

Nie kończą się kłopoty Cristiano Ronaldo z hiszpańskim fiskusem. Jak twierdzą tamtejsze media, Portugalczyk zadeklarował skarbówce o 77 procent mniejsze wpływy z tytułu swoich praw do wizerunku. Urzędnicy skarbowi zarzucają piłkarzowi Realu Madryt zatajenie aż 106 mln euro.

Jak ujawnił w czwartek madrycki dziennik "El Confidencial", Cristiano Ronaldo miał się dopuścić oszustwa wobec hiszpańskiego fiskusa w latach 2011-2014. W okresie tym zadeklarował, że z tytułu praw do swojego wizerunku zarobił 31,6 mln euro.

Kampanie wielkich koncernów

Na nic prowadzenie. Królewscy znowu tracą punkty Real musiał... czytaj dalej » "Zaprezentowana hiszpańskiej skarbówce kwota to zaledwie 22,73 proc. z pełnej sumy zarobionej przez Ronaldo na prawach do wizerunku. Jego łączne wpływy z tego tytułu wyniosły 138 mln euro" - ujawnił "El Confidencial".



Według hiszpańskiego dziennika honoraria, z tytułu których Ronaldo nie zapłacił podatku, zostały wypłacone piłkarzowi za udział w kampaniach reklamowych dużych koncernów. Wśród nich są m.in. takie firmy jak Nike, Coca-Cola, Emirates oraz Toyota.

Linia obrony

Na początku 2015 r. Ronaldo zwrócił hiszpańskiemu fiskusowi 5,7 mln euro. Portugalczyk zapłacił tę kwotę krótko po tym, jak urząd skarbowy w Madrycie uruchomił śledztwo w sprawie nieprawdziwych informacji przekazywanych przez piłkarza Realu w swoich deklaracjach podatkowych.



W trakcie prowadzonego wciąż przeciwko Ronaldo procesu, w związku z oszustwami podatkowymi piłkarzowi zarzuca się m.in., że nie zapłacił on skarbówce za honorarium za reklamę nakręconą w Hiszpanii dla koncernu Toyota. Adwokaci Portugalczyka twierdzą, że nie był zobowiązany do uiszczenia podatku, gdyż kampania producenta aut emitowana była tylko na terenie Japonii.



Cristiano Ronaldo sprowadził się do Hiszpanii w lipcu 2009 r. Jego przejście za 94 mln euro z Manchesteru United do Realu Madryt było wówczas najdroższym transferem piłkarskim na świecie.



32-letni zawodnik został w ubiegłym roku zdobywcą Złotej Piłki dla najlepszego gracza w Europie w plebiscycie magazynu "France Football", a także – już po raz piąty w karierze – wybrano go Piłkarzem Roku przez FIFA.