Koledzy strzelali gole, Neymar grał w pokera. "On pluje na ten klub"





Neymar, który w Brazylii leczy kontuzjowaną nogę, nie pojawił się w Paryżu na meczu PSG z AS Monaco, przesądzającym o mistrzostwie jego zespołu. Jednocześnie pochwalił się zdjęciem, które przysporzyło mu wrogów. - On pluje na ten klub - ocenił były reprezentant Francji Christophe Dugarry.

Piłkarze PSG wygrywając z AS Monaco 7:1 w pięknym stylu zapewnili sobie tytuł mistrzowski. Wydawać by się mogło, że każdy piłkarz klubu ze stolicy Francji powinien być wtedy z drużyną. Dla Neymara nie było to jednak takie ważne.

Grał sobie w pokera

Piłkarze się ośmieszyli, klub Glika zwróci kibicom pieniądze Monaco próbuje w... czytaj dalej » - Jak to możliwe, że Neymara nie było z drużyną? - zastanawiał się Dugarry w radiu RMC. - PSG przeznaczyło dla niego rolę lidera, a on nawet nie przyjechał, by świętować mistrzostwo? Jak on może teraz spojrzeć kolegom w oczy, kiedy zachował się w ten sposób? - spytał były mistrz świata i Europy z reprezentacją Francji.

Neymar nie tylko nie przyjechał do Paryża, by wspomóc mentalnie kolegów z drużyny. On jeszcze pokazał na Instagramie, w jaki sposób ogląda ważny mecz PSG - Monaco. Telewizor z transmisją znajduje się w tle zdjęcia, a na pierwszym planie jest... internetowa gra w pokera, którą zajmuje się w tym czasie Brazylijczyk.

- On pluje na ten klub - ocenił Dugarry. - To oburzające. Jeśli grałby w Barcelonie, wróciłby bez żadnych problemów. Nie mogę już znieść tych graczy, którzy są tylko wpatrzeni w siebie. To drużyna wygrywa mecze, a nigdy pojedynczy zawodnicy. Czy możemy myśleć, że PSG zatriumfuje w Lidze Mistrzów z takim podejściem? - analizował Francuz.

Po zmasowanej krytyce Neymar usunął feralne zdjęcie, ale niesmak pozostał. 25-latek napisał też, że naprawdę chciałby być z drużyną, ale nie mógł. Tylko czy w Paryżu ktoś mu wierzy?



Ma wrócić w maju

Neymar nie gra w piłkę od 25 lutego. Kontuzji doznał w ligowym meczu. Szczegółowe badania przeprowadzone we Francji wykazały skręcenie prawej kostki i złamanie kości śródstopia.

Na początku marca piłkarz przeszedł operację w klinice ortopedycznej w Belo Horizonte. Obecnie przebywa w swojej willi w Mangaratiba, 100 kilometrów od Rio de Janeiro. Rehabilitacja nie przeszkadza mu, by pokazywać się na różnych imprezach z gipsem na nodze.

Ostatnio Neymar zapowiedział, że wróci po kontuzji w połowie maja. - Wszystko idzie zgodnie z planem - zapewnił w rozmowie z telewizją Globo. Dodał, że dla niego liczą się teraz tylko mistrzostwa świata w Rosji.



