Piłkarz B klasy odpowie za wulgaryzmy. Pora na "motylą nogę" i "kurczę bladziuchne"





Video: Agencja TVN/x-news

To miał być zwykły mecz, wręcz nudny, skoro dumny lider B klasy podejmował zespół z ósmego miejsca. Goli padło 11, przewaga faworyta nie podlegała dyskusji, ale najciekawsze wydarzyło się po ostatnim gwizdku, kiedy do akcji wkroczyła policja.

Sprawę opisał portal eostroleka.pl.



Chciał skopiować przewrotkę Ronaldo. Skończyło się złamaniem nogi O przewrotce... czytaj dalej » Narew Ostrołęka na własnym terenie mierzyła się z ekipą ULKS Ołdaki. Widzów za dużo nie przyszło, derby z Koroną II oglądało ich zdecydowanie więcej.



Niech żałują ci, którzy wybrali inne rozrywki, bo emocji przy ul. Witosa nie zabrakło. Narew wygrała 9:2, co było do przewidzenia. To, co działo się po spotkaniu - już nie.

Były prowadzone czynności

Portal cytuje wypowiedź Tomasza Żerańskiego, oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.



"7 kwietnia bieżącego roku policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zabezpieczali mecz piłki nożnej, który odbył się na stadionie przy ul. Witosa. W jego trakcie 6 osób naruszyło obowiązujące przepisy z zakresu Kodeksu wykroczeń. W związku z tym funkcjonariusze zmuszeni byli podjąć w stosunku do nich interwencję. Wobec osób, które popełniły wykroczenia, zostały sporządzone wnioski o ukaranie do sądu. Jednocześnie informujemy, że ostrołęccy policjanci za każdym razem będą reagowali stanowczo na łamanie prawa, m.in. podczas imprez sportowych" - wyjaśnił pan rzecznik.



O co chodzi? O brzydkie słowa padające na każdym meczu jak świat długi i szeroki.



"Potwierdzam, że wobec dwóch piłkarzy naszego klubu były prowadzone przez funkcjonariuszy czynności po meczu. Zaś wobec jednego z nich prowadzone jest dalej postępowanie dotyczące dwukrotnego użycia wulgaryzmu podczas meczu. Klub zapewnił ochronę prawną wyżej wymienionemu zawodnikowi" - cytuje Tomasza Mrozka, rzecznika prasowego MZKS Narew Ostrołęka, miejscowy portal.

"Kurza stopa"

Rowerem na mundial. Do przejechania 5000 km Egipcjanin... czytaj dalej » Oficer Żerański wyjaśnia: - W trakcie meczu sześć osób naruszyło obowiązujące przepisy z zakresu Kodeksu wykroczeń. Osoby te używały słów wulgarnych, kiedy obok nich były rodziny z małymi dziećmi. Nie reagowały na wezwania policjantów, by tego zaprzestały. Wobec nich zostały sporządzone wnioski do sądu o ukaranie za wykroczenie. Nie zastosowano żadnych środków przymusu bezpośredniego - tłumaczy Żerański.



Według niego zawiniło pięciu kibiców i jeden piłkarz, który pozwolił sobie na wulgaryzmy, schodząc z murawy.



Tyle historii z B klasy. A co z piłką kopaną na najwyższym poziomie? Nikogo nie wskazując palcem, ale i w meczach reprezentacji niecenzuralne słowa nadlatują z wielu stron, z ust największych gwiazd. I nic, następstw tak nieodpowiedzialnej postawy brak.



Co na to rzecznik Żerański? Zastosował unik. - Policjanci zobligowani są do tego, żeby przestrzegać prawa, tym bardziej gdy na stadionie przebywają rodziny z dziećmi - oświadczył.

"Piłkarzom, trenerom i kibicom wypada życzyć, by ich kultura osobista nigdy nie budziła zastrzeżeń funkcjonariuszy. Zamiast brzydkich słów warto użyć tradycyjnego motyla noga, kurza stopa czy kurczę bladziuchne. Tylko czy w ten sposób zawsze da się przeżywać mecze piłki nożnej?" - zastanawia się eostroleka.pl.