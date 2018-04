"Dzieciak" się żegna. "Czas zrobić miejsce młodszym"





Hiszpański piłkarz Fernando Torres potwierdził, że po zakończeniu tegorocznego sezonu opuści Atletico Madryt. - Nadszedł czas, aby zrobić miejsce dla młodszych zawodników - wyznał na konferencji prasowej "El Nino".

34-letni napastnik kategorycznie zaprzeczył jednak plotkom o tym, że nosi się także z zamiarem zakończenia kariery sportowej.



- To nie wchodzi w grę, chcę nadal występować na boisku. Ale potrzebuję zmian, gdyż obawiam się, że w Atletico już dużo więcej nie osiągnę - ocenił zawodnik.

Poza pierwszym składem

Ronaldo huknął, Atletico się podniosło. Cieszy się Barcelona W derbach Madrytu... czytaj dalej » Nie jest tajemnicą, że na decyzję Torresa wpływ miały niezbyt dobre stosunki ze szkoleniowcem Diego Simeone, który nie widzi go na stałe w pierwszym składzie.

Torres w obecnym sezonie zagrał w 20 spotkaniach La Liga, ale w większości z nich był rezerwowym, często wchodzącym na ostatnie minuty gry. Nic dziwnego, że strzelił tylko dwa gole.

Blisko 300 meczów

Torres to legenda Atletico. Dołączył do stołecznego klubu w wieku 11 lat. Nie grał w nim przez całą karierę, ale jego barw bronił w 294 meczach o stawkę. Po raz pierwszy odszedł z drużyny ze stolicy w sezonie 2006/07. Później występował w Liverpoolu, Chelsea i Milanie.

Do Atletico wrócił w sezonie 2014/15. Na początku lipca ubiegłego roku przedłużył kontrakt z Rojiblancos. Miał on obowiązywać do końca czerwca 2018 roku i wygląda na to, że tak się stanie.



Największe sukcesy Hiszpan osiągnął z drużyną narodową swojego kraju. Był mistrzem świata w 2010 roku oraz dwukrotnie mistrzem Europy - w 2008 i 2012.