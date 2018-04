"Piłkarski poker". Termalica się skarży





Śląsk w końcu wygrał na wyjeździe, w Niecieczy pokonał Termalikę 2:1. Przegrani wietrzą spisek.

Śląsk na dobrej drodze do utrzymania. Już nie boi się wyjazdów Piłkarze Śląska... czytaj dalej » Na stronie klub pojawił się zdawkowy, acz wiele mówiący komentarz. - To co działo się w Niecieczy w pierwszej połowie to piłkarski poker - napisano. Pod zdaniem znajduje się podpis prezes Danuty Witkowskiej.



W klubie są przekonani, że piątkowy wynik nie jest efektem sportowej rywalizacji. Stąd nawiązanie do legendarnego filmu Janusza Zaorskiego, opowiadającego o szwindlach w polskiej piłce.



W poprzedniej kolejce Śląsk, do tej pory również - jak Termalica - pozostający w ogonie ligowej stawki, wygrał pierwszy w mecz w tym roku - z Sandecją. W piątek tymczasem pokonując Termalikę odniósł pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie.

VAR niezgody

Dwa gole, obydwa z rzutów karnych, strzelił dla wrocławian Marcin Robak. Obydwa karne podyktowano w pierwszej połowie, pewnie o to ma pretensje pani prezes z Niecieczy.



Przy drugim sędzia posiłkował się systemem VAR. Gdy odgwizdał karnego, pomocnik gospodarzy zdenerwowany Martin Mikovic cisnął piłką o ziemię, ta trafiła w arbitra. Niesportowe zachowanie Słowaka początkowo pan Zbigniew Dobrynin ocenił na żółtą kartkę, po kolejnej podpowiedzi sędziów obsługujących system VAR zmienił decyzję i wyrzucił mającego problem z panowaniem nad sobą piłkarza.

"Walnął numer z karnym"

Termalica przegrała 1:2. Trener pokonanych Jacek Zieliński nie krył irytacji na pomeczowej konferencji: - Trudno na gorąco coś sensownego powiedzieć, szczególnie po tym, co się działo na boisku. Muszę jeszcze na spokojnie obejrzeć pewne sytuacje, przeanalizować, natomiast powiem tak: niektórzy już nas spuścili z ligi i być może chcą spuścić, ale my przez to jesteśmy wyjątkowo zmobilizowani i będziemy walczyć do końca. Nie damy się. Martin osłabił nas, ale trzeba wiedzieć, jaka była tego geneza. Fakt, że rzucił piłką w ziemię, ale ta przypadkowo trafiła w sędziego. On za to dostał żółtą kartkę. Nie zrobił tego z premedytacją. Po co arbiter jeszcze pofatygował się do VAR-u? Najpierw "wali" numer z karnym, a potem jeszcze wrzucił zawodnika. Sędzia gdyby miał normalne ludzkie uczucia, to mógłby inaczej do tego podjeść.



Niecieczanie są na przedostatnim miejscu w tabeli. Do bezpiecznego miejsca tracą punkt, ale będący przed nimi Piast mecz 32. kolejki dopiero rozegra.

Źródło: termalica.brukbet.com Krótki komentarz prezes klubu