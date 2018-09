Pierwszy karnet kupiły w 1930 roku. Niezwykłe fanki City na murawie





Foto: Paul Ellis/AFP/East News | Video: PAP/EPA Manchester City goni liderów ligi angielskiej

Niezwykłą oprawę miał mecz Manchesteru City z Fulham w piątej kolejce Premier League. Zawodnikom gospodarzy towarzyszyły dwie wierne fanki, które dopingują klub od blisko 90 lat.

Ich historia jest fascynująca. 102-letnia pani Vera Cohen oraz jej o cztery lata młodsza siostra Olga Halon pierwszy karnet wykupiły w roku 1930. Całe życie poświęciły City, ukochaną drużynę dopingują do dziś.

W sobotę siostry towarzyszyły piłkarzom mistrzów Anglii przed spotkaniem z Fulham. Pani Cohen wyprowadziła na murawę Davida Silvę, pani Halon - Fernandinho. Obie serdecznie przywitały się z trenerem Pepem Guardiolą. Na rozmowę był czas po zwycięstwie 3:0.



98 year-old Olga and 102 year-old Vera are amongst our mascots today! Blues for 85 years! #cityvffc#mancitypic.twitter.com/63Zjmc8l43 — Manchester City (@ManCity) 15 września 2018





Nie jest najstarsza

- Pep jest niesamowity. Jest w nic coś, co sprawia, że drużyna osiąga świetne rezultaty. Mam nadzieję, że zostanie z nami na zawsze - wyznała starsza z sióstr, cytowana przez BBC.

I dodała: - Wiele się zmieniło. Gdy pierwszy raz zjawiłam się na stadionie, nie było tablicy świetlnej. Wynik poprawiano ręcznie!

Pani Cohen nie jest najstarszym kibicem w angielskim futbolu. Rekord należy do fana Preston - pana Bernarda Jonesa, który na otwarcie zeszłego sezonu wyprowadził graczy, licząc sobie 105 lat.

W tabeli mistrzowie Anglii zajmują trzecią pozycję. Do Chelsea i Liverpoolu tracą dwa punkty.



Season ticket holders since 1930! pic.twitter.com/eSJpUkG5eH — Manchester City (@ManCity) 15 września 2018