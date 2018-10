Piątek: musimy doszlifować z Robertem współpracę





Foto: Andrzej Grygiel / PAP | Video: PAP/Andrzej Grygiel Porażka z Portugalią

Portugalia była w Chorzowie lepsza i w ramach rozgrywek Ligi Narodów pokonała Polskę 3:2. - Debiutancki gol w kadrze oczywiście cieszy, ale ostatecznie nic nam nie dał - mówił Krzysztof Piątek.

Gol Piątka, efektowne trafienie Błaszczykowskiego. Na Portugalię to nie wystarczyło Polacy szybko... czytaj dalej » Robiący furorę w Serie A napastnik trafił na 1:0. Potem było już tylko gorzej i gorzej.

Z optymizmem w przyszłość

- Czuję spory niedosyt, ponieważ przegraliśmy. W pierwszej połowie mogłem kilka razy lepiej utrzymać się przy piłce. Wspólna gra z Robertem Lewandowskim? Na początku najważniejsze było to, żebyśmy nie wchodzili sobie w drogę. Musimy jeszcze doszlifować naszą współpracę. Robert to bardzo doświadczony zawodnik i może mi bardzo pomóc. Nie stworzyliśmy dziś wielu sytuacji, ale należy pamiętać, że graliśmy z mistrzami Europy - opowiadał Piątek.



Strzelec drugiego gola Jakub Błaszczykowski przyznał, że Portugalia była za mocna. - Miała znacznie więcej sytuacji i zwyciężyła zasłużenie. Pierwsze pół godziny wyglądało całkiem nieźle w naszym wykonaniu. Prowadziliśmy 1:0, stworzyliśmy kilka ciekawych akcji. Później rywale doszli do głosu. Przerzucali ciężar gry z jednej na drugą stronę, a my traciliśmy dużo sił biegając za piłką. Ostatnie pół godziny znów jednak wyglądało nieźle. Chcieliśmy zdobyć bramkę, ale przez to narażaliśmy się na kontrataki. Mimo porażki patrzymy z optymizmem w przyszłość - zapowiedział Błaszczykowski, dla którego był to 103., rekordowy występ w narodowych barwach. O jedno spotkanie wyprzedził Michała Żewłakowa.

Źródło: Andrzej Grygiel / PAP Polska nie dała rady Portugalii

Polska - Portugalia 2:3 (1:2)



Bramki: dla Polski - Krzysztof Piątek (18-głową), Jakub Błaszczykowski (77); dla Portugalii - Andre Silva (31), Kamil Glik (43-samob.), Bernardo Silva (52)



Polska: Łukasz Fabiański - Bartosz Bereszyński (46. Tomasz Kędziora), Kamil Glik, Jan Bednarek, Artur Jędrzejczyk – Piotr Zieliński, Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich (63. Jakub Błaszczykowski), Rafał Kurzawa (64. Kamil Grosicki) - Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek.



Portugalia: Rui Patricio – Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui – Ruben Neves, Wiliam Carvalho, Pizzi (75. Renato Sanches) – Rafa Silva (85. Danilo), Andre Silva, Bernardo Silva (90+1. Bruno Fernandes)

Tabela Ligi Narodów Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Portugalia 2

6

4-2 2. Polska 2

1 3-4 3. Włochy 2 1 1-2