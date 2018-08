Kto by się spodziewał. Lider w Gliwicach





Trzy spotkania, trzy zwycięstwa i liderem Ekstraklasy jest Piast Gliwice. W meczu na szczycie ograł inną do soboty niepokonaną drużynę sezonu - Zagłębie Lubin. Waldek King!

Po dwóch wyjazdach Piast wreszcie zagrał u siebie. Jak się okazało, w Gliwicach też potrafi zwyciężać. Pokonał Zagłębie zasłużenie 2:1.



Naciskał od początku, a efekt przyszedł już po 23 minutach. Daleko wybił piłkę bramkarz Jakub Szmatuła, głową podanie przedłużył Michal Papadopulos, a przed szansą stanął Joel Valencia. Ekwadorczyk zrobił, co do niego należało. Strzelił drugiego gola w sezonie i mógł tańczyć z radości.



Zagłębie wyrównało jeszcze przed przerwą. Tym razem Szmatuła się nie popisał. Bramkarz Piasta nie wyszedł do dośrodkowania, obrońcy zaspali, a Patryk Tuszyński trafił trzeci raz w trzecim spotkaniu.

Druga połowa należała do gospodarze.

Fornalik miał nosa

Gliwiczanie przeważali, dążyli do zwycięskiego gola z uporem maniaka. Ich upór, odważna i konsekwentna gra zostały nagrodzone kilka minut przed końcem. Znów błysnął Valencia. To on odegrał piłkę przed pole karne, a tam niepilnowany Tom Hateley strzelił nie do obrony. Anglik parę chwil wcześniej wszedł na boisko.

Trener Waldemar Fornalik miał nosa. Jego zespół wygrał trzeci mecz z rzędu, to najlepszy start w historii klubu, a kibice - jak kiedyś to robiono w Chorzowie - mogą wywiesić transparenty z hasłem "Waldek King".

Źródło: PAP/Andrzej Grygiel Piast pod skrzydłami Waldemara Fornalika odzyskał blask



Piast Gliwice - Zagłębie Lubin 2:1 (1:1)

Bramki: Joel Valencia (23), Tom Hateley (83) - Patryk Tuszyński (33)



Piast Gliwice: Jakub Szmatuła - Marcin Pietrowski, Aleksandar Sedlar, Jakub Czerwiński, Mikkel Kirkeskov - Mateusz Mak (69. Aleksander Jagiełło), Patryk Dziczek, Joel Valencia, Tomasz Jodłowiec, Jorge Felix (79. Tom Hateley) - Michal Papadopulos (63. Piotr Parzyszek)

Zagłębie Lubin: Dominik Hładun - Alan Czerwiński, Maciej Dąbrowski, Lubomir Guldan, Daniel Dziwniel - Damjan Bohar (69. Jakub Mares), Adam Matuszczyk, Filip Starzyński (78. Bartosz Kopacz), Jakub Tosik (58. Mateusz Matras), Bartłomiej Pawłowski - Patryk Tuszyński.