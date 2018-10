Rodzina Guardioli ocalała w zamachu. "Żona zadzwoniła, że udało im się wyjść"





Foto: wikipedia CC BY 2.0 / Thomas Rodenbücher | Video: Wikipedia (CC BY 2.0/CC-BY-SA-3.0) Guardiola poprzednio trenował Bayern. Obecnie odnosi sukcesy w Manchesterze City

Pep Guardiola przebywał w domu z synem, gdy dotarły do niego tragiczne wieści z Manchester Areny. W hali, gdzie doszło do zamachu terrorystycznego podczas koncertu Ariany Grande, byli jego najbliżsi. - Żona zadzwoniła po pięciu czy sześciu minutach. Powiedziała, że udało im się wyjść - opowiada trener City ponad rok po dramacie.

Tuż przed północą 22 maja 2017 roku po wystąpieniu amerykańskiej wokalistki doszło do eksplozji. Zginęły 23 osoby, ponad 800 zostało rannych. Zamach w Manchesterze był najpoważniejszym na terenie Wielkiej Brytanii od ataków na system transportu publicznego w Londynie w lipcu 2005 roku, w którym zginęły 52 osoby.

Chelsea chce organizować wycieczki do Auschwitz. Zamiast zakazów stadionowych Nowy pomysł... czytaj dalej » Tego feralnego dnia na koncert wybrały się żona Guardioli Cristina oraz córki Valentina i Maria. Pep z synem został w domu.

- Żona zadzwoniła do mnie, jednak linia natychmiast została przerwana. Oznajmiła tylko, że coś się stało, ale nie wie co i że uciekają. Próbowaliśmy oddzwonić. I nic. Ruszyliśmy więc do hali. Żona zadzwoniła po pięciu czy sześciu minutach ponownie. Powiedziała, że udało im się wyjść. My mieliśmy szczęście. Niestety, wielu ludzi nie - mówił trener w rozmowie z BBC Radio.

Zostaje w klubie

Guardiola kończył wtedy pierwszy sezon w roli menedżera City. Po tytuł w Premier League sięgnął dopiero w kolejnym.

Trwa właśnie jego trzeci sezon pracy na Wyspach i już wygłosił poważną deklarację. - Do końca życia pozostanę cząstką Manchesteru i fanem City, dlatego nie będę mógł objąć innego angielskiego klubu - zaznaczył Guardiola.

Z City ruszać się nie zamierza. Jego kontrakt obowiązuje do 2021 roku.