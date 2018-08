Legia i Lechia wymieniły się piłkarzami





Występujący ostatnio w Lechii Gdańsk Paweł Stolarski podpisał trzyletni kontrakt z Legią Warszawa. W odwrotnym kierunku udał się Konrad Michalak.

- Bardzo cieszę się, że trafiłem do Legii Warszawa. To dla mnie duży krok do przodu. Waleczności i zaangażowania na pewno mi nie zabraknie - powiedział Stolarski cytowany przez oficjalną stronę stołecznego klubu.

Młody, ale doświadczony

Portugalska ręka w Legii. Mistrz podał nazwisko nowego trenera Legia Warszawa... czytaj dalej » 22-letni prawy obrońca był w Lechii od 2014 roku. W poprzednim sezonie rozegrał 25 meczów ligowych. Występował też w Zagłębiu Lubin (wypożyczenie z Gdańska) i Wiśle Kraków. Na koncie ma łącznie 92 spotkań w ekstraklasie.

- Mimo młodego wieku ma już duże doświadczenie. Wierzymy, że jego kariera rozwinie się w Warszawie i od pierwszych dni w klubie wniesie do zespołu to, co ma najlepsze - mówi dyrektor techniczny Legii Ivan Kepcija.

Jeden mecz Michalaka

Z kolei 20-letni Michalak w poprzednim sezonie był wypożyczony do Wisły Płock, a w tym zagrał w ekstraklasie w barwach Legii tylko w jednym meczu.

Po czterech kolejkach sezonu Lechia z ośmioma punktami zajmuje czwarte miejsce, Legia ma jeden mniej i jest piąta.