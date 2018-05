Łzy i łamiący się głos. Legendy żegnają się z Wisłą





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Głowacki i Brożek żegnają się z Wisłą

Paweł Brożek i Arkadiusz Głowacki - dwaj piłkarze niezwykle zasłużeni dla Wisły żegnają się z krakowskim klubem. Znany z nieustępliwości i twardej gry "Głowa" wzruszył się do tego stopnia na konferencji prasowej, że nie mógł powstrzymać łez.

O tym, że Wisła nie przedłuży wygasających 30 czerwca kontraktów z Brożkiem i Głowackim poinformowano już dwa tygodnie temu. W piątek obaj uczestniczyli w konferencji prasowej, a w niedzielę pożegnają się z nimi kibice podczas meczu z Lechem Poznań. O ile występ Głowackiego jest wykluczony z powodu kontuzji, to Brożek powinien pojawić się na murawie choćby na kilka minut.

Źródło: PAP/EPA Głowacki wzruszył się na konferencji

"To był zaszczyt"

Mistrzowskie scenariusze Legii. Tytuł możliwy już w niedzielę Piłkarze Legii... czytaj dalej » Zasłużony napastnik Wisły jako pierwszy podziękował pracownikom klubu, trenerom i zawodnikom, z którymi grał.

- To jest dla mnie ciężki moment, do którego miałem czas się przygotować, ale niezbyt mi to wyszło. Kończy się pewna przygoda. Wisła Kraków była dużą częścią mojego życia. Długo będę wspominał, co się tu wydarzyło - powiedział Brożek i zwrócił się z podziękowaniami do siedzącego obok Głowackiego.

- "Głowa", to był zaszczyt z Tobą grać i patrzeć, jak wypadają ci włosy. Dziękuję serdecznie - powiedział, puszczając oko do kolegi.

Gromkie brawa

W tym momencie parę słów miał powiedzieć Głowacki. Nie przyszło mu to jednak łatwo. Wyraźnie wzruszony na dłuższy moment zaniemówił. Musiał też przetrzeć oczy z łez. Od zgromadzonych na konferencji dostał gromkie brawa.



- Będzie ciężko - zaczął łamiącym się głosem "Głowa". Podziękował żonie, dzieciom i ojcu, po czym znowu się rozkleił. - Dziękuję bardzo kolegom z szatni, bo tam nie spotkałem tylko znajomych w pracy, ale znalazłem przyjaciół. Mimo że czasami były porażki, to do klubu jeździło się z przyjemnością. Ten cały okres gry w Wiśle to coś niesamowitego. Nigdy pod względem sportowym nie przydarzy mi się w życiu nic piękniejszego – podsumował 39-letni zawodnik.

Źródło: PAP/EPA Głowacki i Brożek to historia Wisły

Pasmo sukcesów i rekordów

Drastyczne ruchy w Lechu. Trener zwolniony To musiało się... czytaj dalej » Głowacki przyszedł do Wisły w styczniu 2000 roku i od tego czasu reprezentował jej barwy z dwuletnią przerwą na grę w Trabzonsporze. W krakowskim klubie zagrał w 461 oficjalnych meczach (najwięcej w historii) i zdobył 18 bramek.

Z kolei Brożek trafił do Białej Gwiazdy w wieku 16 lat w 1999 roku. Jest najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii klubu i drugim strzelcem, po Kazimierzu Kmieciku. W 396 oficjalnych meczach zdobył 165 bramek. Przyczynił się do wywalczenia siedmiu tytułów mistrza Polski.

Brożek i Głowacki mają w swoim dorobku grę w reprezentacji Polski. Brożek zaliczył 38 występów dla Biało-Czerwonych i strzelił dziewięć bramek. Zagrał w mistrzostwach świata w 2006 roku. Głowacki w reprezentacji wystąpił 29 razy i był na mundialu w 2002 roku.

Pożegnanie na Narodowym

Prezes Wisły Marzena Sarapata poinformowała, że Głowacki może w niedalekiej przyszłości rozpocząć pracę w Wiśle w innej roli. Na razie zamierza skoncentrować się na działalności w swojej akademii piłkarskiej dla dzieci.



Prezes PZPN Zbigniew Boniek, za pośrednictwem Twittera, zapowiedział, że chce pożegnać obu piłkarzy przed meczem Polski z Litwą.

"Paweł Brożek i Arek Głowacki kończą piłkarską przygodę. Czekam na Was 12.06 na PGE Narodowy. Chciałbym Wam osobiście podziękować, za wszystko co zrobiliście dla polskiej i krakowskiej piłki" – napisał Boniek.



Paweł Brożek i Arek Glowacki kończą piłkarską przygodęCzekam na Was 12.06 na PGE Narodowy( meczPolska-Litwa). Chcialbym Wam osobiście podziękować, za wszystko co zrobiliście dla polskiej i krakowskiej piłki ps.szczegoły uzgodnimy już prywatnie — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) 11 maja 2018