Kiedyś ekstraklasa, teraz kadra. Były trener Zagłębia objął Słowaków





Foto: Adam Polak / legia.com | Video: PAP/EPA Pavel Hapal zadebiutuje 16 listopada

Były trener Zagłębia Lubin Czech Pavel Hapal zostanie selekcjonerem reprezentacji Słowacji. Oficjalne przedstawienie nowego szkoleniowca zaplanowane jest na środę - poinformowały w poniedziałek czeskie i słowackie media.

Selekcjoner zrezygnował po imprezie piłkarzy. "To jak cios w twarz" Piłkarska... czytaj dalej » Kilka dni temu, po porażce z Czechami 1:2 w meczu Ligi Narodów, z funkcji trenera kadry zrezygnował Jan Kozak. Prowadził reprezentację Słowacji od ponad pięciu lat. Awansował z nią na Euro 2016 we Francji, gdzie Słowacy odpadli w 1/8 finału, ale nie zdołał wprowadzić tego zespołu do mistrzostw świata 2018 w Rosji.

Prowadził młodzieżówkę

Nowym selekcjonerem zostanie Hapal, który trenował już m.in. Zagłębie Lubin, Spartę Praga czy słowacką kadrę narodową do lat 21. Był też asystentem w reprezentacji Czech. Jego kandydaturę w poniedziałek zaakceptowały władze federacji piłkarskiej Słowacji.



Debiutem Hapala będzie spotkanie z Ukrainą 16 listopada w Lidze Narodów. Trzy dni później Słowacy zmierzą się z Czechami w tych rozgrywkach. W grupie B1 słowaccy zawodnicy zajmują ostatnie, trzecie miejsce - dwie porażki i bilans bramek 1-3.