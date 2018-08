Dziewięć lat i wystarczy. Legenda wraca do domu





Foto: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images | Video: Wikipedia Maldini to legenda Milanu

Po dziewięciu długich latach drogi Paolo Maldiniego i AC Milan ponownie się połączą. Legendarny obrońca wraca do Mediolanu, ale w nowej roli. Od teraz będzie dyrektorem technicznym klubu.

W oficjalnym komunikacie klub poinformował, że legendarny kapitan Rossonerich obejmie stanowisko dyrektora do spraw rozwoju strategicznego sektora sportowego. W poniedziałek o 16.30 odbędzie się oficjalna prezentacja.

"Pasja i energia"

- Nie ma słów, żeby opisać, co Paolo Maldini znaczy dla Milanu. Wielką przyjemnością było oglądanie go na boisku. Jestem więc teraz bardzo szczęśliwy i zaszczycony, że będę mógł z nim współpracować. Jego doświadczenie i charakter przywódcy na pewno przysłużą się klubowi. Zwłaszcza, jeśli dodamy do tego jego pasję i energię - powiedział nowy prezydent mediolańczyków Paolo Scaroni.

Źródło: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Maldini to legenda Milanu

Maldini przez całą karierę związany był z Milanem. Zadebiutował w 1985 roku, a zakończył karierę w 2009 roku. Tak tak, w samej tylko seniorskiej drużynie występował przez 24 lata! Uzbierał w tym czasie niemal 650 spotkań.

Po zakończeniu kariery koszulka z numerem 3, w której występował, została zastrzeżona. Koszulkę z tym numerem może otrzymać tylko jego syn.

Imponująca jest też lista sukcesów Maldiniego, który w czerwcu skończył 50 lat. Po mistrzostwo Włoch sięgał siedmiokrotnie, pięć razy podnosił Puchar Europy. W reprezentacji zagrał 126 razy, zdobył wicemistrzostwo świata i wicemistrzostwo Europy.



Official Statement: Paolo Maldini returns to AC Milan https://t.co/9rHwdxswLC — AC Milan (@acmilan) August 5, 2018