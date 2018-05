Owacja na stojąco i latające podziękowania. "Merci, Arsene"





Foto: PAP/EPA Wenger pożegnał się z Arsenalem (materiał z 20.04.2018)

Arsene Wenger na dobre pożegnał się z Arsenalem. W ostatnim meczu jego piłkarze pokonali na wyjeździe Huddersfield. Kibice obu zespołów zgotowali mu owację na stojąco. Francuski trener oficjalnie kariery nie zakończył, ale mało prawdopodobne, żeby poprowadził inny klub w Premier League. - To byłoby bardzo trudne - wyznał.

Setka City, rekord Salaha, spadek "Fabiana". W Anglii wszystko już jasne W niedzielę... czytaj dalej » To koniec pewnej epoki. Wenger w niedzielę poprowadził Arsenal po raz 1235. I ostatni w karierze. Odniósł 707. zwycięstwo, pokonując na wyjeździe Huddersfield 1:0 (gol Pierre-Emericka Aubameyanga). Kanonierzy sezon zakończyli na szóstym miejscu - najgorszym w 22-letniej kadencji francuskiego menedżera.



Odkąd pod koniec kwietnia poinformował, że odchodzi, na każdym stadionie był fetowany. Na Old Trafford dostał owację na stojąco, jego odwieczny rywal sir Alex Ferguson podarował mu prezent. W zeszłym tygodniu pożegnali go kibice Arsenalu. I również było uroczyście. Był ogromy baner z napisem "Merci, Arsene", okolicznościowe koszulki, szpaler od piłkarzy (także gości z Burnley).

Oklaski w 22. minucie

Także w niedzielę na stadionie beniaminka Wenger był głównym bohaterem. Scenariusz był niemal identyczny. Na niebie latał baner z napisem "Dziękujemy, Arsene. Będziemy tęsknić". W 22. minucie rozległy się brawa. Symboliczne, bo tyle lat spędził w północnym Londynie.



Na koniec po raz ostatni pożegnał się z kibicami.

Specjalny baner dla Wengera pojawił się na niebie

Krychowiak spadł i się pożegnał. "To był zaszczyt" Nie tak wyobrażał... czytaj dalej » Co dalej? 68-letni Wenger nie zapowiedział, że przechodzi na emeryturę, ale mało prawdopodobne, żeby poprowadził inny zespół Premier League.



- Nie jestem na to gotowy. To byłoby bardzo trudne. W tej chwili nie przewiduję tego - podkreślił.



Na brak ofert nie może narzekać. - Jednak póki co z żadnym klubem nie prowadziłem negocjacji. Po tylu latach w jednym zespole nie możesz następnego dnia powiedzieć: "idę teraz gdzieś indziej". To niemożliwe - zaznaczył Wenger.



I dodał: - Czuję, że nie tylko kibice Arsenalu darzą mnie szacunkiem, ale też fani w całej Anglii. Uwielbiałem tutejszy futbol, ale przez 22 lata nauczyłem się również kochać ten kraj. To wyjątkowe miejsce, dlatego zostałem tutaj tak długo.



Wenger pozostawił po sobie trzy tytuły mistrza Anglii oraz siedem krajowych pucharów. Dotarł również do finałów Pucharu UEFA (2000) oraz Ligi Mistrzów (2006).



