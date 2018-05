Ostatnie polowanie Lewandowskiego. Na celowniku rekord legendy





Robert Lewandowski stanie w sobotę przed ostatnią szansą realizacji celu, który wyznaczył sobie kilka miesięcy temu. Magiczną barierę 30 goli może złamać w sobotę, kiedy jego Bayern podejmie VfB Stuttgart. Jeśli tego dokona, zrówna się z wybitnym Gerdem Muellerem.

Polski napastnik strzelił w tym sezonie ligowym 29 goli i na pewno - po raz trzeci w karierze - zostanie królem strzelców Bundesligi. Wicelider tej klasyfikacji Nils Petersen z Freiburga uzyskał 15 trafień.

Konkurent strzela w Anglii

Kiedy w styczniu z Borussii Dortmund do Arsenalu Londyn przeszedł Gabończyk Pierre-Emerick Aubameyang, rywalizacja o koronę króla strzelców praktycznie dobiegła końca. Ta dwójka miała bowiem sporą przewagę nad konkurencją. Wówczas Lewandowski powiedział, że jego największym indywidualnym celem w tym sezonie jest zdobycie ponownie 30 goli. Z takim dorobkiem kończył rozgrywki rok i dwa lata temu.

Lewandowski jest o krok od granicy 30 goli



Królem strzelców Lewandowski był w 2014 roku w barwach Borussii Dortmund oraz w 2016 już w Bayernie. W 2017 w ostatniej kolejce wyprzedził go Aubameyang.



- Przez trzy lata rywalizowałem z Aubameyangiem. Teraz tej motywacji już nie ma - mówił Polak.



Stawką sobotniego meczu dla Lewandowskiego jest również kolejny rekord Bundesligi. Jeśli trafi do siatki, wyrówna osiągnięcie legendarnego Muellera, który jako jedyny w historii rozgrywek strzelał co najmniej 30 razy w trzech kolejnych sezonach. Jako piłkarz Bayernu w latach 1972-1974 trafiał 40, 36 i 30 razy, za każdym razem zdobywając tytuł króla strzelców.

Borussia o Ligę Mistrzów

Bayern jest już pewny tytułu mistrzowskiego, natomiast drugie miejsce na pewno zajmie Schalke 04 Gelsenkirchen. Trzecia Borussia Dortmund, której piłkarzem jest Łukasz Piszczek, rywalizować będzie z czwartym Hoffenheim i jeśli nie przegra wyżej niż różnicą dwóch bramek, zapewni sobie start w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.



Jeśli zaś nie utrzyma przewagi nad najbliższym rywalem, a swój mecz z Hannoverem 96 wysoko wygra Bayer Leverkusen, wówczas BVB spadnie na piąte miejsce i będzie musiała zadowolić się występem w Lidze Europejskiej w przyszłym sezonie.



Niezależnie od wyniku, wiele wskazuje na to, że po ostatniej kolejce z klubem pożegna się austriacki trener Peter Stoeger. Następca Holendra Petera Bosza, zwolnionego w grudniu za słabe wyniki, nie poprawił sytuacji drużyny i prawdopodobnie nie dostanie szansy w przyszłym sezonie.

HSV o ligowy byt

Ciekawie zapowiada się również walka o utrzymanie w Bundeslidze. Toczy się ona między Hamburgerem SV, który zmierzy się przed własną publicznością z Borussią Moenchengladbach, a VfL Wolfsburg Jakuba Błaszczykowskiego - "Wilki" zagrają u siebie ze zdegradowanym już FC Koeln.



HSV ma 28 punktów, a Wolfsburg zgromadził 30. Przed nimi sklasyfikowany jest Freiburg - 33. Z tych trzech zespołów jeden się utrzyma, drugi spadnie, a trzeci powalczy o pozostanie w elicie w barażach z trzecią drużyną 2. Bundesligi.



Wszystkie mecze 34. kolejki rozpoczną się w sobotę o 15.30.