Neymar już w Brazylii. Czeka na operację





Foto: CLAIRE DORNALD CLAUZEL/AFP/EAST NEWS | Video: PAP/EPA Neymar odpocznie od piłki

Na wózku inwalidzkim, ubrany na czarno - Neymar jest już w Brazylii, gdzie w sobotę przejdzie operację kontuzjowanej kostki. - Po niej może być wyłączony z gry od 2,5 do 3 miesięcy - zdradził lekarz reprezentacji Canarinhos Rodrigo Lasmar.

Neymar doznał urazu w 80. minucie meczu z Olympique Marsylia, boisko opuścił na noszach. Szczegółowe badania przeprowadzone we Francji wykazały u niego skręcenie prawej kostki i złamanie kości śródstopia.

"Po badaniach i za zgodą zawodnika zdecydowano, że operacja jest najlepszą opcją" - poinformował klub z Paryża. Już wcześniej ojciec najdroższego piłkarza świata potwierdził, że syn będzie wyłączony z gry przez co najmniej sześć tygodni.

Wyścig z czasem

Do Rio de Janeiro Neymar przyleciał w czwartek samolotem rejsowym w towarzystwie m.in. doktora Lasmara. Pokład opuścił na wózku inwalidzkim. Był ubrany na czarno, w kapturze na głowie, pilnowali go ochroniarze.

Bezpośrednio po lądowaniu w Rio prywatnym odrzutowcem poleciał do Belo Horizonte. Tam w piątek czeka go operacja. Z gry może być wyłączony od 2,5 do 3 miesięcy. Tyle potrwa jego rehabilitacja - ujawnił dziennikarzom lekarz reprezentacji Brazylii.

To oznacza, że na boisku możemy go zobaczyć najwcześniej na miesiąc przed początkiem mistrzostw świata w Rosji (14 czerwca - 15 lipca 2018).

Źródło: PAP/EPA Neymar musi odpocząć od futbolu