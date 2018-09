Ojciec powoła syna. Rodzina rządzi kadrą





Foto: EPA/GERRY PENNY | Video: Reuters Aubameyang strzela dla Arsenalu

Od lat najsłynniejszym Gabończykiem jest Pierre-Emerick Aubameyang. Teraz jego szefem w reprezentacji będzie ojciec.

Państwo Aubameyang to iście piłkarska rodzina. Najsłynniejszy z nich, Pierre-Emerick strzelec 24 goli w 57 meczach reprezentacji, wypromował się w Borussii Dortmund, a od połowy zeszłego sezonu gra w londyńskim Arsenalu. Napastnik Kanonierów ma dwóch braci - Catlinę i Willy'ego, którzy kopią piłkę w niższych ligach. Smykałkę do piłki cała trójka odziedziczyła po ojcu.



Aubameyang & family before traveling to London. Mail reports he is on course to finalise a move (medical & photos). pic.twitter.com/bunomlHNr1 — Arsènic (@MrArsenicTM) January 30, 2018





W miejsce byłego trenera Realu

Pan Pierre-Francois rozegrał ponad 200 meczów w lidze francuskiej, a w reprezentacji Gabonu ma na koncie 80 występów między 1985 a 1998 rokiem. Potem zajął się trenowaniem. W wieku 51 lat doczekał się przejęcia sterów w kadrze od byłego niegdyś trenera Realu Madryt Jose Antonio Camacho.

Pobyt Hiszpana w Gabonie nie przyniósł spodziewanych przez tamtejszą federację piłkarską sukcesów. Drużyna pod jego wodzą wygrała od końca 2016 roku zaledwie dwa mecze, doznała siedmiu porażek i osiem razy zremisowała. Nowemu selekcjonerowi będzie pomagał Daniel Cousin, który występował w reprezentacji Gabonu, Hull City, Glasgow Rangers oraz w klubach francuskich i greckich.

Źródło: EPA/GERRY PENNY Pierre-Emerick - najpopularniejszy z Aubameyangów

Dyrektorem drużyny został Francois Amegasse. "Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, zdecydowaliśmy się zaufać grupie trenerów, którzy bardzo dobrze znają futbol w Gabonie i całe środowisko" - brzmi komunikat opublikowany przez gabońską federację.

Awans priorytetem

Głównym celem postawionym przed nimi jest pomyślnie przejść przez kwalifikacje rozgrywek o Puchar Afryki. Aktualnie Gabon zaledwie z jednym punktem zajmuje w fazie grupowej trzecią lokatę, za Mali i Burundi.



OFFICIEL : Le père d'Aubameyang, Pierre Aubame a été désigné coach de l'équipe du Gabon, et Daniel Cousin son assistant. pic.twitter.com/1T9m5nuV1q — AfricaFootballDaily (@AfricaFootDaily) September 20, 2018