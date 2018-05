Krytyka niemieckich piłkarzy po spotkaniu z Erdoganem. "Nie mieli świadomości znaczenia tego zdjęcia"





Foto: PAP/EPA/TURKISH PRESIDENTAL PRESS OFFICE HANDOUT HANDOUT | Video: PAP/EPA Erdogan przebywa z wizytą w Wielkiej Brytanii

Mesut Oezil i Ilkay Guendogan na cenzurowanym. Piłkarze reprezentacji Niemiec znaleźli się w ogniu krytyki ze strony tamtejszej federacji po tym, jak wzięli udział w spotkaniu z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.

Turecki prezydent przebywa z trzydniową wizytą w Wielkiej Brytanii. Przy jej okazji znalazł czas, by spotkać się z występującymi w Premier League piłkarzami o tureckich korzeniach. Oprócz na co dzień reprezentujących Niemcy Oezila (Arsenal) i Gundogana (Manchester City) obecny był również Cenk Tosun (Everton).

Mistrz świata walczy z czasem. "Nie ma żadnej prognozy, kiedy wrócę" Bramkarz Bayernu... czytaj dalej » Cała czwórka chętnie pozowała do wspólnego zdjęcia w londyńskim hotelu Four Seasons. Każdy z piłkarzy podarował Erdoganowi swoją koszulkę, a Guendogan ręcznie napisał nawet dedykację - "Z wielkim szacunkiem dla mojego prezydenta".

Wartości obce prezydentowi

Na reakcję niemieckiej federacji piłkarskiej (DFB) nie trzeba było długo czekać. - Oczywiście respektujemy pochodzenie swoich graczy, ale nasza federacja i cały świat piłki reprezentuje wartości, które są obce panu Erdoganowi - stwierdził szef niemieckiego futbolu Reinhard Grindel. - Niedobrze, że nasi reprezentanci są wykorzystywani przez Erdogana do jego politycznych celów - dodał.

W połowie kwietnia Erdogan ogłosił, że przyspieszone wybory parlamentarne i prezydenckie w Turcji odbędą się 24 czerwca. Spotkanie z piłkarzami tureckiego pochodzenia było bez wątpienia elementem jego kampanii wyborczej. W Niemczech mieszka blisko półtora miliona Turków. To właśnie do nich chciał trafić prezydent poprzez spotkanie z gwiazdami reprezentacji mistrzów świata. Erdogan nie może prowadzić kampanii w Niemczech.

Nic dziwnego, że głos w sprawie zabrał też dyrektor sportowy kadry naszych zachodnich sąsiadów Oliver Bierhoff. - Mesut i Ilkay nie mieli świadomości, jaką symbolikę i znaczenie ma to zdjęcie, ale oczywiście nie możemy tego zaakceptować. Będziemy z nimi na ten temat rozmawiać - stwierdził. - Wciąż nie mam wątpliwości o ich przekonaniu do gry dla Niemiec i wiem, że wyznają dokładnie te same wartości, co my - dodał.

Źródło: PAP/EPA/TURKISH PRESIDENTAL PRESS OFFICE HANDOUT HANDOUT Mesut Oezil (z lewej) i prezydent Recep Erdogan

Mimo krytyki Oezil i Gundogan mogą być raczej spokojni o miejsce w kadrze na rozpoczynający się w czerwcu mundial w Rosji. Szeroką kadrę selekcjoner Joachim Loew ogłosi już we wtorek 15 maja.

W samej Rosji Niemcy zagrają w grupie F z Meksykiem, Szwecją i Koreą Południową. Będą bronić tytułu wywalczonego cztery lata temu w Brazylii.

