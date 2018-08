Odprawili Legię, pokonali Rumunów. Luksemburg ma Ligę Europy





»

Luksemburg będzie miał swojego reprezentanta w fazie grupowej Ligi Europy. Mistrz tego kraju, półamatorska ekipa Dudelange, przypieczętowała awans wyjazdowym zwycięstwem z rumuńskim Cluj 3:2.

Już wynik pierwszego meczu mógł wprawić w osłupienie. Dudelange wygrało na swoim stadionie 2:0. Mistrzowie Rumunii mogli mieć jeszcze nadzieję na odrobienie strat w rewanżu, ale w czwartkowy wieczór zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię.

Polskie starcie w Lidze Mistrzów. Schody przed Milikiem i Zielińskim PSG - Liverpool,... czytaj dalej » W 51. minucie pomocnik gości Danel Sinani wbił pierwszego gola, po chwili drugiego. Mistrz Luksemburga nacierał dalej. W minucie 78. na 3:0 trafił David Turpel. Bramki Roberta Tambe'a i Billela Omraniego dla Cluj były tylko na pożegnanie.

Tak jak Legia

Rumuni przeżyli jeden z najgorszych wieczorów w ich występach w europejskich pucharach. Podobnie jak Legia, wyeliminowana w poprzedniej rundzie przez mistrzów Luksemburga.

Dudelange najpierw przepadło w boju o Ligę Mistrzów z węgierskim mistrzem MOL Vidi Szekesfehervar. Dlatego półamatorski zespół został przesunięty do eliminacji Ligi Europy. Tam przebrnął przez trzecią i czwartą rundę, osiągając największy sukces w historii klubu i tamtejszego futbolu.

Zadziwił przy tym całą Europę. Do drugich co do ważności rozgrywek klubowych na Starym Kontynencie awansował zespół po części złożony z piłkarzy, którzy na co dzień wykonują inne zawody.

Finał w Baku

W fazie grupowej LE wystąpi 48 klubów podzielonych na 12 grup. W tym gronie znajdzie się 21 zwycięzców czwartej rundy, 17 drużyn z najsilniejszych lig, zwolnionych z eliminacji, a także 10 ekip, które nie zdołały awansować do Ligi Mistrzów.

Losowanie odbędzie się w piątek w Monako. Finał rozgrywek 29 maja w Baku.

Wyniki rewanżowych meczów czwartej rundy eliminacji:

FC Astana - APOEL 1:0 (2-1 w karnych)

Ufa - Rangers 1:1

AEK Larnaca - Trencin 3:0

FC Kopenhaga - Atalanta 0:0 (4-3 w karnych)

RR Lipsk - Zoria Ługańsk 3:2

Apollon - Basel 1:0

CFR Cluj - Dudelange 2:3

Łudogorec - Torpedo Kutaisi 4:0

Maccabi Tel Awiw - Sarpsborg 2:1

Molde - Zenit 2:1

Karabach - Sheriff Tyraspol 3:0

Midtjylland - Malmoe 0:2

Besiktas - Partizan 3:0

Shkendija - Rosenborg 0:2

Broendby - Genk 2:4

FCSB - Rapid 2:1

Spartak Trnava - Olimpija Lublana

Bordeaux - Gent

Burnley - Olympiakos

Celtic - Suduva

Sevilla - Sigma Ołomuniec