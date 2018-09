"Odkąd rzuciłem narkotyki 15 lat temu...". Maradona zaprezentowany





Foto: PAP/EPA | Video: Reuters Maradona trenerem meksykańskiego drugoligowca

Prezentacja już za nim. Jest również po pierwszym treningu z nowym zespołem. Diego Maradona oficjalnie rozpoczął pracę w Meksyku.

- Nie przyjechaliśmy tutaj na spacer, nie wpadliśmy tutaj na wakacje. Jesteśmy tutaj, żeby pracować, aby podać tym chłopakom pomocną dłoń - ogłosił Boski Diego zza stołu, przy którym siedział ze swoim sztabem.



Argentyńczyk został trenerem występującego na zapleczu meksykańskiej ekstraklasy zespołu Dorados Culiacan.



Uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii ma pomóc Złocistym w awansie do elity.

Źródło: PAP/EPA Cel jest jeden: awans do ekstraklasy

Pomogli mu najbliżsi

Zawodnikiem był wybitnym, gorzej szło mu na ławce trenerskiej. Z reprezentacją Argentyny dotarł do ćwierćfinału mundialu (2010), bez sukcesów prowadził również zespoły w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.



Ostatnio, gdy jest o nim głośno, to głównie w kontekście afer. Gdy pojawił się na trybunach ostatnich mistrzostw świata, to wzbudzał zainteresowanie obraźliwymi gestami oraz dziwnym stanem. Meczu Argentyny z Nigerią nie dokończył oglądać. Według jego otoczenia źle się poczuł, według innych stały za tym narkotyki.



On sam zapewnił, że tego rodzaju problemy ma dawno za sobą. - Odkąd rzuciłem narkotyki 15 lat temu, mówiono o mnie, że już nic innego nie będę robił w życiu - przyznał podczas prezentacji w Meksyku.



Jak przekonywał, z nałogami uporał się głównie dzięki wsparciu najbliższych.