Odejście Zidane'a z Realu przyćmiło debatę o dymisji premiera

Hiszpańskie media szeroko komentują czwartkową rezygnację trenera Realu Madryt Zinedine'a Zidane'a. Wiadomość ta przyćmiła nawet parlamentarną debatę o dymisji premiera Mariano Rajoya.

Odejście Zidane'a jak "cios". "Wiem, że kiedyś wróci" - Musimy to... czytaj dalej » Większość hiszpańskich mediów uznała decyzję Zidane'a za zaskakującą. Niektóre twierdzą, że w dniu, w którym w parlamencie trwała debata o dymisji Rajoya, premier przebywał przez osiem godzin w jednej z madryckich restauracji, gdzie m.in. oglądał konferencję prasową trenera Królewskich.

W najlepszym momencie

Dziennik "El Pais" przypomina, że Zidane jako pierwszy trener w historii Ligi Mistrzów obronił trofeum, a w tym roku sięgnął po Puchar Europy trzeci raz z rzędu. Gazeta wskazuje, że jednym z największych sukcesów francuskiego szkoleniowca było także zbudowanie dobrych relacji z piłkarzami Realu, zarówno z największymi gwiazdami, jak i rezerwowymi.



Madrycka gazeta napisała, że Zidane - w przeciwieństwie do niektórych poprzedników - unikał też publicznego krytykowania graczy. "Do ostatniego finału Ligi Mistrzów w Kijowie jego relacje z zawodnikami pozostawały poprawne" - odnotował "El Pais".



Sportowy dziennik "As" poinformował, że niespodziewana rezygnacja Zidane'a była nie tylko zaskoczeniem dla całego piłkarskiego świata, ale również dla członków sztabu szkoleniowo-medycznego Królewskich.



Podkreślono jednak, że Francuz "odchodzi w najlepszym dla siebie momencie".

Źródło: PAP/EPA Decyzja Zidane'a zaskoczyła wszystkich, nawet prezesa Realu

Piłkarze też mogą odejść

"As" zaznaczył, że jednym z dobrych kandydatów na następcę Zidane'a może być włoski trener Massimiliano Allegri. "Szkoleniowiec Juventusu, któremu kontrakt kończy się w 2020 roku, mógłby się dostosować do tego, czego potrzebuje Real" - napisano.



Wśród potencjalnych następców "As" wymienia również Argentyńczyka Mauricio Pochettino, Francuza Arsene'a Wengera oraz Niemca Juergena Kloppa.



"Marca" pisze, że wraz z zaskakującą deklaracją trenera Realu, wielu zawodników - jak Gareth Bale, Cristiano Ronaldo czy Keylor Navas - może podjąć decyzję o odejściu z klubu.



Największy sportowy dziennik Hiszpanii wskazuje, że wartość Zidane'a dla piłkarzy stołecznego klubu nie miała tylko sportowego znaczenia, bo francuski szkoleniowiec zbudował też w drużynie silne więzi międzyludzkie. "Z jego odejściem większość graczy traci znacznie więcej niż tylko trenera" - odnotowano.

Oglądaj Wideo: Fakty TVN 31.05.2018 | "Byłem w szoku". Zidane opuszcza Madryt