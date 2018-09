UEFA się ugięła. VAR w Lidze Mistrzów





»

Na tę decyzję czekał cały piłkarski świat. Od następnego sezonu sędziowie prowadzący mecze Ligi Mistrzów będą mogli korzystać z technologii VAR - ogłoszono w czwartek na zjeździe federacji w Nyonie.

Juventus zaskoczony po czerwonej kartce Ronaldo. "VAR mógłby pomóc" Dopiero w 154.... czytaj dalej » Miesiąc temu dziennik "The Times" poinformował, że europejska federacja rozważa wprowadzenie wideoweryfikacji od ćwierćfinałów tegorocznej edycji. Prezydent UEFA Aleksander Ceferin jednak zaprzeczał.

- Nie wiem, skąd się wzięła ta informacja, ale o systemie wideoweryfikacji w Lidze Mistrzów jeszcze nie rozmawialiśmy. Wciąż nie jestem przekonany do VAR-u - przyznał w rozmowie ze słoweńską gazetą "Ekipa".

Minął miesiąc, najbardziej elitarne rozgrywki Starego Kontynentu ruszyły z kopyta, nie obyło się bez kontrowersji i Ceferin zmienił zdanie.

System zostanie wprowadzony jednak nie od fazy pucharowej, ale od przyszłorocznej edycji fazy grupowej. A to nie wszystko. VAR będzie dostępny dla arbitrów także podczas Euro 2020, a od sezonu 2020/21 także w Lidze Europy.

Debiut systemu w rozgrywkach pod auspicjami UEFA spodziewany jest 14 sierpnia przyszłego roku w spotkaniu o Superpuchar Europy.

Zdaje egzamin

VAR jest stosowany m.in. od początku poprzedniego sezonu w polskiej ekstraklasie. W czerwcu i lipcu był używany - z bardzo dobrym skutkiem - podczas mistrzostw świata w Rosji (po raz pierwszy w historii turnieju).

Skrót VAR oznacza sędziego asystenta wideo (Video Assistant Referee), ale przyjęło się mówić o systemie czy technologii VAR, jak nazywa się zbiór rozwiązań umożliwiających analizę powtórek oraz komunikację podczas meczu między arbitrem głównym i sędziami wideo. Jego stosowanie możliwe jest w kluczowych sytuacjach, jak uznanie bramki, podyktowanie rzutu karnego, czy ukaranie czerwoną kartką.

Źródło: tvn24 Zasady VAR-u



#UEFAExCo exclusive: The video assistant referee (VAR system) will be used in the UEFA @ChampionsLeague from next season (2019/20)



It will also be used in:



#SuperCup 2019

@UEFAEURO 2020 final tournament

@EuropaLeague 2020/21

#NationsLeague Finals 2021



More to follow pic.twitter.com/C4jmNPNZ8Z — UEFA (@UEFA) September 27, 2018