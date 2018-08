Ochroniarz, restaurator i skromny stadion. Na Legię wystarczyło





Foto: TVN24, PAP | Video: tvn24 Dudelange sprawiło niemałą sensację

Rzecz niebywała. Dudelange jest bliżej fazy grupowej Ligi Europy niż mistrz Polski. Klub z Luksemburga zawstydził Legię w Warszawie, choć przed meczem wszystkie liczby były przeciw niemu. Po raz kolejny okazało się, że w piłce pieniądze nie grają. Oto pogromca Legii, oczywiście w liczbach.

Czwartkowy mecz zakończył się zwycięstwem gości 2:1. Rewanż za sześć dni.

2 - jeśli wierzyć serwisowi transfermarkt.de, tylko tylu piłkarzy luksemburski klub kupił w swojej historii. Transakcje opiewały w sumie na 105 tys. euro. Zwykle Dudelange sprowadza piłkarzy z kartą zawodniczą na ręku, takich którym skończyły się kontrakty z poprzednimi pracodawcami.



1991 - rok założenia klubu F91 Dudelange



Były Levadia i Karabach, jest Dudelange. Egzotyczni pogromcy polskich drużyn Lista wstydu... czytaj dalej » 3 850 miejsc - to pojemność stadionu pogromcy Legii. Skromnie w porównaniu z warszawskim klubem (31 tysięcy). W polskiej Ekstraklasie najmniejszy ma beniaminek z Legnicy - na obiekt Miedzi wejdzie ponad 6 tys. kibiców.



6 000 euro - to najwyższa pensja w zespole mistrza Luksemburga. Mało lukratywna w porównaniu do tego, co można zarobić w Legii. Taki Artur Jędrzejczyk, najlepiej opłacany piłkarz mistrzów Polski, ma zgarniać dwanaście razy więcej. Dudelange to najbogatszy klub w tym kraju, ale wciąż ma status półamatorskiego. Sporo jego zawodników główne źródło dochodów czerpie z innych źródeł. Bramkarz Jonathan Joubert zajmuje się logistyką w hali sportowej. Obrońca Clayton Moreira jest ochroniarzem w jednej ze szkół, a Kevin Malget do niedawna handlował samochodami.



ok. 20 000 - tyle osób mieszka Dudelange. W całym Luksemburgu ponad 600 tysięcy, sama Warszawa ma ich trzy razy więcej.



65 000 euro - miał kosztować najdroższy w historii klubu zakup. To napastnik Daniel da Mota.



3 900 000 euro - według transfermarkt.de wartość wszystkich piłkarzy. Legionistów wyceniono na 32 mln euro.

Oglądaj Wideo: tvn24 "To zlepek piłkarzy z Francji, Niemec i byłej Jugosławii"