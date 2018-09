Wyróżnił się jeden, na dwóje zapracowało kilku

Foto: PAP/Jan Karwowski Video: tvn24

Krychowiak odpowiada, dziennikarze się śmieją

10.09 | Grzegorz Krychowiak rozbawił dziennikarzy, a tego pytającego go o gola w kadrze wprawił w zakłopotanie. - Strzeliłem tylko trzy? Na pewno? - odpowiedział pytaniami reprezentant. - Sprawdź - polecił za chwilę. Mecz towarzyski z Irlandią we wtorek we Wrocławiu.

