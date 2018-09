Trzy piątki i przebłysk geniuszu Zielińskiego





Liderzy pokazali, że wciąż mogą prowadzić kadrę do sukcesów, piłkarze z mniejszym doświadczeniem udowodnili natomiast, że warto na nich stawiać. Polacy pozytywnie zaskoczyli, zremisowali w Bolonii z Włochami 1:1 i zapracowali na dobre oceny.

Reprezentantów Polski oceniliśmy w skali 1-6.

Łukasz Fabiański 4 - Długo zupełnie bezrobotny, ale jego niedokładne podanie mogło kosztować Polaków gola. Później już bez zarzutu, dobrze wyłapywał dośrodkowania. Włosi poważnie go nie sprawdzili, ale pokazał, że Brzęczek może na niego liczyć. Przy rzucie karnym Jorginho wybrał złą stronę i nie miał nic do powiedzenia.



Bartosz Bereszyński 5 - Widać, że dzięki dobrym występom w klubie zyskał bardzo na pewności siebie. Z tyłu bezbłędny, raz po raz fantastycznie radził sobie ze skrzydłowymi. Zabrakło nieco jego oskrzydlających akcji do przodu. Pokazał, że jest gotowy do zastąpienia na prawej obronie Łukasza Piszczka.



Kamil Glik 5 - Królował we własnym polu karnym, wygrywał wszystkie górne piłki. Włoskim napastnikom nie dawał odwracać się przodem do polskiej bramki, więc ci nie potrafili stworzyć sobie okazji. Prawdziwy filar defensywy. Mecz zakończył bez błędu.

Jan Bednarek 4 - W cieniu Glika, ale nie oznacza to, że zagrał źle. Mimo że był mniej widoczny, również nie popełniał błędów. U boku bardziej doświadczonego kolegi zbiera bezcenne doświadczenie i z czasem może stać się bardzo ważną postacią kadry.

Arkadiusz Reca 3,5 - Nie było po nim widać debiutanckiej tremy. Mecz rozpoczął od dobrej interwencji i widać było, że bardzo go to podbudowało. Nieźle radził sobie z asem Juventusu Federico Bernardeschim. Próbował też akcji ofensywnych, ale akurat z tego wiele nie wynikało.



Grzegorz Krychowiak 4 - Wreszcie zaczął przypominać starego, dobrego Krychowiaka. Twardy, nieustępliwy, nieźle wyglądał w odbiorze. Szkoda sytuacji, kiedy strzelał po główce Lewandowskiego, a świetnie bronił Donnarumma.

Mateusz Klich 3 - Schowany, mało widoczny. Szybko złapał żółtą kartkę i nie uczestniczył w kreowaniu gry. Pojawił się za to w najważniejszym momencie. To on odebrał piłkę i rozpoczął akcję bramkową. Powinien dać więcej.



Rafał Kurzawa 4 - Jak zwykle bardzo precyzyjny przy stałych fragmentach gry. Poza tym z jego strony Włochom nie groziło wielkie niebezpieczeństwo. Duży plus za ofiarną grę w defensywie, gdzie często wracał i twardo walczył.



Piotr Zieliński 5 - Zaczął fatalnie, bo zmarnował doskonałe dogranie Lewandowskiego i będąc sam na sam strzelił prosto w Donnarummę. Później grał już lepiej, był mobilny i gubił rywali dobrym dryblingiem. Drugiego świetnego podania "Lewego" już nie zmarnował.

Jakub Błaszczykowski 3 - Od początku meczu nieobecny. Pierwszy raz pokazał się, kiedy zgarnął żółtą kartkę i dał Włochom rzut wolny z niebezpiecznej odległości. Kiedy już miał piłkę, grał zbyt asekuracyjnie i nie kreował groźnych akcji. Na domiar złego sprokurował rzut karny. Brak gry w klubie mocno odbija się na jego formie.



Robert Lewandowski 4,5 - Nie bez powodu jest największą gwiazdą drużyny. Włoskich obrońców, jednych z najlepszych na świecie, ustawiał jak chciał. W Bolonii miał tylko jedną szansę na gola, ale kolegom dogrywał na nos. Skończył z asystą, a powinien z dwiema, a nawet trzema.

Damian Szymański 4 - Kolejny debiutant i kolejny, któremu nie zadrżały nogi. Zastąpił Klicha, dołączył w środku pola do Krychowiaka i nie odstawał. W końcówce mądrze przetrzymywał piłkę, nie pozwalając rozpędzonym Włochom na przeprowadzanie kontr.