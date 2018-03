Rozpędzony Grosicki, przebudzenie Zielińskiego. Oceniliśmy Polaków





Selekcja Adama Nawałki trwa, ale w towarzyskim meczu z Koreą Południową błysnęli pewniacy. Do wyjazdu na mundial zbliżył się debiutant Taras Romanczuk. Tak oceniliśmy polskich piłkarzy.

Oceny przyznawaliśmy w skali 1-6.

Wojciech Szczęsny - 4,5. Bronił pewnie, a nawet ratował zespół. Gdyby mundial wystartował za moment, a nie za ponad dwa miesiące, byłby pewnie pierwszym bramkarzem kadry.



Łukasz Piszczek - 2,5. Tym razem nie mógł rozpędzić się, bo grał jako stoper. I zdarzały mu się błędy, źle rozgrywał piłkę. Stać go na dużo więcej, ale na nominalnej pozycji prawego obrońcy.



Kamil Glik - 3,5. Dla niego nie było żadnej różnicy w ustawieniu. Sprawiał lepsze wrażenie od Piszczka, choć raz zaspał. Pewny punkt drużyny.



Michał Pazdan - 3,5. Choć w klubie gra przeciętnie, w kadrze można na niego liczyć. Grał agresywnie i nieźle rozgrywał.



Artur Jędrzejczyk - 3. Grał jako wahadłowy i widać było, że nie czuje się naturalnie w ustawieniu z trójką stoperów. Przeciętnie w defensywie, bojaźliwie w ataku.



Maciej Rybus - 3,5. Sił do biegania - jako wahadłowemu - mu nie brakowało. Z przodu był aktywny, w defensywie uniknął poważnych wpadek.



Taras Romanczuk - 3,5. Solidny debiut. Nie kombinował. Wybierał bezpieczne warianty, nie przyspieszając akcji zespołu. Czy pojedzie na mundial - nie wiadomo, ale niemal pewne jest, że pojawi się na zgrupowaniu przed ogłoszeniem ostatecznej kadry.



Krzysztof Mączyński - 3,5. Nigdy się nie wyróżnia, ale też nie schodzi poniżej solidnego poziomu. Do tego zaliczył asystę przy golu Grosickiego.



Kamil Grosicki - 5. Rozkręcał się z każdą minutą. W końcu w tym roku grał mało w klubie przez kontuzje. Ale jak się rozkręcił, był trudny do zatrzymania. Asysta i gol. Po przerwie trochę przygasł.

Źródło: PAP/EPA Tak Grosicki strzelił gola



Piotr Zieliński - 5. Koło zamachowe zespołu. Rozgrywał, szukając niekonwencjonalnych zagrań, piłka mu nie przeszkadzała. Gdyby koledzy byli bardziej skuteczni, miałby ze dwie asysty. Sam wbił zwycięskiego gola.



Robert Lewandowski - 4. Zdobył bramkę, choć powinien dwie, a nawet trzy, ale w jednej z akcji źle przyjął piłkę w polu karnym. Zszedł po przerwie i atak trochę kulał.

Rezerwowi:

Łukasz Skorupski - 3,5. Miał sporo roboty, bo w drugiej połowie obrońcy byli rozkojarzeni. Pokazał refleks i spokój, choć jest tylko rezerwowym w Romie. Trudno go winić za stracone bramki.



Thiago Cionek - 2. Popełnił duży błąd zaraz po wejściu. Długo wchodził w mecz i mógł zdecydowanie lepiej zachować się przy wyrównującym golu rywali.



Łukasz Teodorczyk - 2. Występ bez historii. Gra toczyła się gdzieś obok niego.



Arkadiusz Milik, Tomasz Kędziora i Rafał Kurzawa grali zbyt krótko, żeby ich ocenić.

Polska – Korea Południowa 3:2 (2:0)



Bramki: Robert Lewandowski (32.), Kamil Grosicki (45.), Piotr Zieliński (90.) - Chang-Min Lee (85.), Hee-Chan Hwang (87.)



Polska: Wojciech Szczęsny (46. Łukasz Skorupski) – Łukasz Piszczek (46. Thiago Cionek), Kamil Glik (67. Tomasz Kędziora), Michał Pazdan – Artur Jędrzejczyk, Taras Romanczuk (61. Arkadiusz Milik), Krzysztof Mączyński, Maciej Rybus (84-Rafał Kurzawa) – Piotr Zieliński, Kamil Grosicki – Robert Lewandowski (46. Łukasz Teodorczyk).



Korea Południowa: Sueng-Gyu Kim – Yong Lee (46. Chul-Soon Choi), Min-Jae Kim (38. Hee-Chaan Hwang), Hyun-Soo Jang, Jeong-Ho Hong (46. Young-Sun Yun), Joo-Ho Park - Sung-Yueng Ki (80. Chang-Min Lee), Woo-Young Jung, Chang-Hoon Kwon, Jae-Sung Lee (62. Shin-Wook Kim) – Heung-Min Son.