Obroniona jedenastka, czerwona kartka i radość Czerwonych Diabłów





Foto: PAP/EPA | Video: Reuters Po niedzielnej wygranej Manchester United ma w tabeli sześć punktów

Przed przerwą Joe Harta dwa razy pokonał Romeru Lukaku i Manchester United wywozi z Burnley trzy punkty. Po przerwie bramkarz miejscowych nie przepuścił już strzału nawet z rzutu karnego, ale jego koledzy z pola wyniku też nie zmienili.

Bramkarz zawalił, ale Liverpool dalej nie z tej ziemi Piłkarze... czytaj dalej » Źle się dzieje w klubie z Old Trafford, do niedzieli w trzech ligowych meczach Czerwone Diabły zdobyły skromne trzy punkty. Menedżer Jose Mourinho z każdej strony słyszy, że niebawem straci pracę. Po poniedziałkowym laniu 3:0 z Tottenhamem - i to na własnym terenie - Portugalczykowi puściły nerwy. Na konferencji jednemu z dziennikarzy powiedział, że jako szkoleniowiec tak utytułowany wymaga więcej szacunku.



I sobie poszedł.

Porażka Tottenhamu

W niedzielne popołudnie dowodzeni przez niego piłkarze mierzyli się na wyjeździe z Burnley. Działo się dużo.



Lukaku, który w spotkaniu z Tottenhamem spaprał wyborną okazję, tym razem trafiał. W 27. minucie głową, w 44. - prawą nogą, o mało nie rozrywając siatki z sześciu metrów.



3:0 mogło być po przerwie, Paul Pogba nie wykorzystał jednak rzutu karnego. Po chwili Marcus Rashford wyleciał z boiska za uderzenie głową rywala i goście musieli walczyć w dziesiątkę.



Dali radę.



W innych niedzielnych spotkaniach Premier League Arsenal ograł na wyjeździe Cardiff 3:2, a Watford u siebie pokonał Tottenham 2:1.

Źródło: PAP/EPA Lukaku tym razem trafiał do siatki