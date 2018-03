Kadra w nowych strojach. Marzec będzie intensywny





Nowe koszulki, nowe miejsce pobytu, ale stare zobowiązania wobec sponsorów - to będzie intensywny marzec polskich kadrowiczów przygotowujących się do mundialu w Rosji. Nazwiska powołanych na mecze z Nigerią i Koreą Południową selekcjoner Adam Nawałka poda jeszcze w tym tygodniu.

To będzie pierwsze w tym roku zgrupowanie podopiecznych Nawałki. Będzie okazja przeprowadzenia regularnych treningów, ale nie tylko. - To praktycznie jedyna możliwość przed mundialem, gdy możemy zrealizować nasze zobowiązania sponsorskie - przyznał dziennikarzom rzecznik prasowy PZPN i reprezentacji Jakub Kwiatkowski, co oznacza, że piłkarzy czekają sesje zdjęciowe. Dwóch nowych rywali Biało-Czerwonych. Znamy kalendarz na jesień Znamy już komplet... czytaj dalej »

Szczegóły w tajemnicy

Pewne jest, że w meczach z Nigeryjczykami i Koreańczykami reprezentanci zagrają w nowych strojach, przygotowanych już pod kątem mistrzostw świata w Rosji. - Oficjalna prezentacja koszulek nastąpi 21 marca. Nie chcemy na razie zdradzać zbyt wielu szczegółów. Jeżeli chodzi o kolory, w obu meczach zagramy prawdopodobnie w białych koszulkach i czerwonych spodenkach - zapowiedział.

Starcie z afrykańską drużyną 23 marca we Wrocławiu, dlatego większość czasu podczas zgrupowania kadrowicze spędzą w tym mieście. Tam - na poniedziałek 19 marca - zaplanowano przyjazd piłkarzy. - Tym razem nie będziemy mieszkać w Warszawie. Prawie tydzień spędzimy we Wrocławiu - oznajmił.

Selekcjoner Adam Nawałka ogłosi nazwiska piłkarzy powołanych z lig zagranicznych 9 marca, a zawodników z polskiej ligi - tydzień później.

Zostało sto dni

Kolejne sprawdziany Biało-Czerwonych odbędą się krótko przed mundialem. 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.



Mistrzostwa świata w Rosji rozpoczną się dokładnie za sto dni. Swoje występy kadra Nawałki, zajmująca obecnie siódme miejsce w rankingu FIFA, rozpocznie od meczu z Senegalem 19 czerwca w Moskwie. Pięć dni później zmierzy się z Kolumbią w Kazaniu, a 28 czerwca jej rywalem będzie w Wołgogradzie Japonia.