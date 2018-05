Mistrz świata walczy z czasem. "Nie ma żadnej prognozy, kiedy wrócę"





Bramkarz Bayernu Manuel Neuer wciąż nie jest pewny występu na mistrzostwach świata. - Bez rytmu meczowego nie wyobrażam sobie udziału w takim turnieju - podkreślił reprezentant Niemiec.

32-letni mistrz świata doznał we wrześniu złamania kości stopy. Od tego czasu nie rozegrał ani jednego oficjalnego meczu. Okazji zostało niewiele. Do końca sezonu monachijczyków czekają tylko dwa spotkania - z VfB Stuttgart (w Bundeslidze) i z Eintrachtem Frankfurt (w finale krajowego pucharu). Ale trener Jupp Heynckes zapowiedział już, że Neuer w nich nie wystąpi.



To jedyna jasna deklaracja, bo sam bramkarz wie niewiele. - Nie ma żadnej prognozy, kiedy wrócę. Treningi przebiegają dobrze, staram się poprawiać z dnia na dzień. Cieszą mnie wykonane dotychczas kroki - powiedział Neuer, cytowany przez magazyn "Kicker".



Pod koniec kwietnia wrócił do treningów, ale przez kilka ostatnich dni musiał odpoczywać z powodu obrzęku w lewej kostce. Neuerowi przepadł występ w poprzedniej kolejce z FC Koeln. Bramkarz był poważnie brany pod uwagę na mecz ze spadkowiczem.

Spokój najważniejszy

Jak podkreślił, liczy się ze zdaniem lekarzy i to oni będą mieli duży wpływ na jego ostateczną decyzję.



- Wymiana informacji między nami przebiega bardzo dobrze. Ufam i lekarzom, i fizjoterapeutom. Najważniejsze to zachować spokój i dokonać wyboru najlepszego dla mnie, dla drużyny i całego niemieckiego futbolu - dodał.



Przed mundialem niemiecka reprezentacja rozegra jeszcze dwa mecze towarzyskie - z Austrią w Klagenfurcie (2 czerwca) i z Arabią Saudyjską w Leverkusen (8 czerwca). Neuer ocenił, że jeśli nie zagra już w tym sezonie ani w Bayernie, ani w kadrze, to na MŚ nie pojedzie.



- Trudno sobie chyba wyobrazić, że bez rytmu meczowego pojechałbym na taki turniej - podkreślił.

Docenił zmiennika

Przez ostatnie osiem miesięcy w niemieckiej bramce najczęściej występował Marc-Andre ter Stegen z Barcelony. Swoje szanse otrzymywali również Kevin Trapp z PSG i Bernd Leno z Bayeru Leverkusen.



Gwiazdy zaprezentowały nowe koszulki Bayernu. Wśród nich Lewandowski Sezon 2017/2018... czytaj dalej » W Bayernie Neuera zastąpił Sven Ulreich. Rezerwowy bramkarz spisywał się bez zarzutu do półfinału Ligi Mistrzów z Realem. W rewanżu popełnił katastrofalny błąd, mistrzowie Niemiec nie odrobili strat i odpadli.



- Jestem z niego dumny. Świetnie się spisał. Niewielu liczyło na to, że będzie w stanie grać tak dobrze przez cały rok. Powinien być z siebie zadowolony - skomentował Neuer.



W pierwszym meczu z Królewskimi kontuzji mięśnia uda doznał obrońca Bayernu Jerome Boateng. Jego udział na MŚ był wątpliwy, choć 29-latek podkreślił, że czuje się coraz lepiej.



- Nie sądzę, żeby występ na mundialu był zagrożony. Ale muszę być cierpliwy, na pewno nie będę podejmował niepotrzebnego ryzyka i nie wrócę na boisko za wcześnie. Moim celem jest wyjazd do Rosji z drużyną i selekcjoner wie, że to jest całkiem realne - zapewnił.



Selekcjoner Joachim Loew 15 maja ogłosi szeroką kadrę, która będzie przygotowywała się do turnieju. Do 4 czerwca musi wybrać ostateczną 23-osobową reprezentację.



Broniący tytułu Niemcy w grupie F zmierzą się z Meksykiem, Szwecją i Koreą Południową.