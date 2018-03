Przegrali, ale nie tracą humoru. "Teraz jest 7:2"





Foto: PAP/EPA/bild.de | Video: PAP/EPA "Bild" nie robił tragedii z porażki

"Bild" nie bił na alarm po skromnej porażce 0:1 z Brazylią tuż przed mistrzostwami świata w Rosji. "Teraz jest 7:2" - skomentował niemiecki dziennik, odnosząc się do półfinału poprzedniego mundialu. Niemcy zwyciężyli wtedy z gospodarzami aż 7:1.

To miał być symboliczny rewanż. I był, bo we wtorek w niemieckiej kadrze było trzech piłkarzy, którzy cztery lata temu byli w Belo Horizonte. U Brazylijczyków sześciu zawodników pamiętało największą futbolową klęskę w kraju.



W 37. minucie dośrodkował Willian. Do piłki dopadł Gabriel Jesus, który głową strzelił zwycięskiego gola. Niemcy w ten sposób przegrali pierwszy raz od 22 meczów i porażki w półfinale Euro 2016 z Francją.

Źródło: bild.de Okładka "Bilda"

"Zadośćuczynienia nie było"

"Teraz jest 7:2" - skwitował na okładce "Bild".



"To tylko mecz testowy. Prawdziwego zadośćuczynienia ze strony Brazylii nie było" - napisał niemiecki dziennik, zwracając uwagę, że selekcjoner Joachim Loew oszczędzał kluczowych graczy, między innymi Thomasa Muellera czy Matsa Hummelsa.



W Rosji Brazylia w grupie E zagra ze Szwajcarią, Kostaryką i Serbią. Rywalami Niemców w grupie F będzie Meksyk, Szwecja i Korea Południowa.

Źródło: sport.tvn24.pl Grupy Mistrzostw Świata 2018