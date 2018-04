Niedźwiedź rozpoczął mecz w Rosji. "To nieludzkie"





Piłkarze obu drużyn stoją na murawie i czekają na oficjalne przywitanie, nagle wchodzi niedźwiedź, który przekazuje piłkę sędziemu i zachęca kibiców do dopingu. To nie żart, tylko autentyczne sceny. Świadkami byli ci, którzy wybrali się na mecz w Rosji.

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło tuż przed meczem trzeciej ligi. Mierzyły się Maszuk-KMW Piatigorsk i Anguszt Nazrań. Zanim kibice usłyszeli pierwszy gwizdek sędziego, zobaczyli - tuż po wejściu na murawę zawodników obu drużyn - niedźwiedzia brunatnego w towarzystwie swojego trenera.

Tim stanął na tylnych nogach na bieżni, tuż przed murawą, odwrócił się do kibiców i wykonał kilka gestów zachęcających publiczność do żywiołowego dopingu. Następnie dostał do ręki piłkę i przekazał ją sędziemu.



This game in Russia between Mashuk-KMV and FC Angusht Nazran started with a brown bear handing over the matchball and clapping the crowd. (Via @waatpies)



Only in Russia. pic.twitter.com/1Fy2ArXkmh — Natter Football (@NATTERFOOTBALL) 16 kwietnia 2018





"Gość honorowy" - pisze dumnie oficjalna strona klubu z Nazrania fc-angusht.ru. "Witamy w Rosji" - donosi portal "Izwiestia Sport". Spikerowi na stadionie tak się spodobała prezentacja, że zażartował, iż niedźwiedź otworzy też zbliżający się mundial w Rosji na moskiewskich Łużnikach (starcie gospodarzy z Arabią Saudyjską). Strona BBC podała, że FIFA zdążyła już zaprzeczyć tym informacjom.

Niespotykany sposób otwarcia meczu nie spodobał się organizacji PETA, broniącej praw zwierząt.

- To nieludzkie i całkowicie oderwane od rzeczywistości. Użycie niedźwiedzia jako niewolnika służącego do dostarczenia piłki jest wręcz niebezpieczne - oburzyła się jej dyrektor Elisa Allen.

- Niedźwiedź jest symbolem Rosji. Wyrażamy nadzieję, że naród okaże trochę współczucia. Zwykła przyzwoitość powinna zmusić Ligę, by wyciągnęła z tego wnioski - dodała.

Mecz wygrali gospodarze. Skończyło się na 3:0.

