Nie ma Messiego, jest Suarez. Sześć goli, Barca rozbiła Real





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Barcelona rozbiła Real 5:1

Do przerwy Królewscy nie mieli na Camp Nou do powiedzenia nic. W drugiej połowie obudzili się tylko na chwilę, by potem dostać tęgie lanie. Barcelona triumfuje w El Clasico 5:1.

Przed sezonem gwiazda Realu Madryt Cristiano Ronaldo poszedł sobie do Juventusu. Gwiazda Barcy Lionel Messi jest kontuzjowany, odpoczywać ma jeszcze przez dwa tygodnie.

Młodzi kibice takiego meczu Dumy Katalonii z Królewskimi nie pamiętają. I mają do tego prawo. Ostatnie El Clasico bez tej dwójki mocarzy odbyło się w roku 2007.







Messi pokrzyczał z trybun

Real rozczarowuje, Real zawodzi. Na znalezienie go w tabeli La Ligi trochę czasu poświęcić trzeba - po dziewięciu kolejkach zajmował miejsce siódme, mając cztery zwycięstwa, dwa remisy i trzy porażki.



Barca liderowała, ale do zachwytów i tak było daleko - pięć wygranych, jedna przegrana, trzy remisy.



W niedzielny wieczór na Camp Nou to jej zawodnicy od początku wymieniali podania i zdobywali teren. Przyczajony rywal czekał.



Już 11. minucie lewą stroną jak sprinter popędził Jordi Alba, nie precyzyjnie, a idealnie dograł do nadciągającego Philippe Coutinho, a ten z dziesięciu metrów trafił do siatki po ziemi.

Źródło: PAP/EPA Radość po golu na 1:0



Chwilę potem bardzo groźnie uderzył Arthur, po błędzie obrony Realu, a Thibaut Courtois bardzo widowiskowo to uderzenie obronił.



Kiedy Raphael Varane powaliła Luis Suarez w polu karnym, sędzia - pan Jose Maria Sanchez Martinez - faulu nie odgwizdał, poprosił za to o pomoc system wideoweryfikacji. Decyzja - karny.



Suarez czy Courtois? 2:0, choć zabrakło bardzo, ale to bardzo niewiele, by mierzący 199 cm Belg piłkę wybił.



Messi zerwał się na trybunach, pokrzyczał, pokibicował kolegom.



Do przerwy 2:0. Tylko 2:0, jak się okazało.

Źródło: PAP/EPA Suarez ma za sobą znakomity mecz

Hat trick Suareza

Tuż po wznowieniu gry w zamieszaniu piłkę do bramki Barcelony wpakował Marcelo. I pokazał kumplom z drużyny, że czas na pogoń. Ruszyli, Gareth Bale huknął w słupek.



Barca pozbierała się błyskawicznie, wymiana ciosów zaczęła się na całego. I to Duma Katalonii dopięła swego. Sergi Roberto krótko dośrodkował, a Suarez, znowu on, mocno i celnie główkował. 3:1.



Na 4:1 podwyższył też Urugwajczyk, tym razem podcinką. W końcówce Courtois pokonany został jeszcze przez Arturo Vidala, który dopiero co wysłany został na boisko.



Co dalej z trenerem Królewskich Julenem Lopeteguim?

Źródło: PAP/EPA Barcelona ograła u siebie Real Madryt



Barcelona - Real Madryt 5:1 (2:0)

Bramki: Coutinho (11), Suarez (30-karny, 75, 83), Vidal (87) - Marcelo (50)