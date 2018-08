"Nie" dla kobiet na trybunie. "To święte miejsce"





Kobiety owszem, na mecze Lazio przychodzić mogą, ale wstępu na część trybuny zajmowanej przez najbardziej zagorzałych fanów mieć nie powinny. Ultrasi rzymskiego klubu postanowili działać w tej sprawie. I znowu jest o nich głośno.

"Nieludzkie i alarmujące" akty rasizmu. Kibiców wyślą po naukę do Auschwitz Anne Frank była... czytaj dalej » Na Stadionie Olimpijskim dopingują z trybuny zwanej Curva Nord. Od lat zarzuca się im przemoc, rasizm i antysemityzm.



Zszokowali w październiku ubiegłego roku. Na pleksi oddzielającej ich od murawy rozlepili wtedy zdjęcia Anne Frank - ofiary Holocaustu - w koszulce lokalnego rywala, AS Romy. Głos zabrali w tej sprawie prezydent i premier Włoch, a szef klubu zapowiedział akcję edukacyjną wśród kibiców.

"Okopy nie są odpowiednie dla żon i narzeczonych"

Ulotki z odezwą w sprawie kobiet na Curva Nord rozdawane były przed meczem Serie A, w którym rzymianie podejmowali Napoli.

"To święte miejsce, z niepisanymi zasadami, których należy przestrzegać. Kilka pierwszych rzędów traktujemy jako okopy, a okopy nie są odpowiednie dla żon i narzeczonych. Zapraszamy je zatem do dalszych rzędów. Tym, którzy wybierają stadion jako alternatywę dla beztroskiego i romantycznego dnia w Ogrodach Borghese, polecamy inne sektory" - wyłożono w odezwie, podpisanej przez Direttivo Diabolik Pluto, jednego z liderów ultrasów.



Ich akcję skomentował rzecznik Lazio, Arturo Diaconale. - To nie jest stanowisko klubu, my występujemy przeciwko każdej oznace dyskryminacji - oświadczył.