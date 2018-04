Nie chciał go trener, nie chcieli kibice. "Ibra" podjął decyzję w sprawie mundialu





Foto: football.ua / Wikipedia (CC BY-SA 3.0) | Video: Wikipedia / Football.ua, Twan6273, Ardfern, soccer.ru Ibrahimović zawsze stawiał przed sobą wysokie cele

To już pewne - były kapitan reprezentacji Szwecji, a obecnie piłkarz Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimović, nie wystąpi w mundialu w Rosji. Wiadomość potwierdził sam zawodnik, który poinformował o tym rodzimą federację (SvFF).

Kierownik reprezentacji Szwecji Lasse Richt poinformował w czwartek w informacji prasowej wysłanej przez SvFF do mediów, że "Ibrahimović nie jest brany pod uwagę przy ogłoszeniu kadry, co nastąpi 15 maja".

Spekulacje zakończone

Jak tłumaczył, rozmawiał z nim we wtorek i piłkarz potwierdził, że jego odmowa gry w reprezentacji, z której odszedł zaraz po mistrzostwach Europy przed dwoma laty, jest obowiązująca.



"Oświadczenie Ibrahimovicia jest dla nas wiążące i w ten sposób wszystkie spekulacje zostały zakończone" - podkreślił Richt. W Szwecji na pewno wiele osób odetchnęło z ulgą. Saga z "Ibrą" w roli głównej stawała się już męcząca.

Nie było kontaktu

Spekulacje na temat występu Ibrahimovicia w ekipie Trzech Koron rozpoczęły się w marcu, kiedy podczas pobytu w Sztokholmie powiedział, że zaczyna poważnie myśleć o powrocie do drużyny narodowej. W kwietniu, w związku z przejściem z Manchester United do LA Galaxy, na łamach amerykańskich mediów mówił, że to on zdecyduje, czy będzie grał w reprezentacji. Jej selekcjoner Janne Andersson podkreślił z kolei, że nie ma żadnego kontaktu z piłkarzem, a o powołaniach decyduje wyłącznie on.

- Nie jest uwzględniony w planach reprezentacji, ponieważ sam wcześniej z niej zrezygnował - podkreślał szkoleniowiec.



W dodatku pojawiły się informacje, że Ibrahimović jako udziałowiec firmy bukmacherskiej nie może wystąpić w mundialu z powodu przepisów etycznych FIFA.

Bolesne ankiety

"Ibra" poirytował w kwietniu szwedzkich kibiców mówiąc, że awans do mundialu nie jest dla niego żadnym osiągnięciem, a takim według jego skali wartości jest wyłącznie medal.



Największy szwedzki dziennik "Aftonbladet" zapytał w czwartek czytelników, czy będzie im brakować Ibrahimovicia podczas mistrzostw świata. 63 procent ankietowanych odpowiedziało, że nie. W podobnym głosowaniu dziennika "Expressen" aż 76 procent czytelników wskazało, że "jego czas w reprezentacji już się skończył".



Ibrahimović rozegrał w zespole narodowym Szwecji 116 meczów i strzelił 62 bramki.