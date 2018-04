Neymar zapowiedział powrót. "Wszystko zgodnie z planem"





Foto: Neymar Instaram | Video: Reuters TV Neymar przebywa w Brazylii

Neymar zapowiedział, że wróci do gry po kontuzji w połowie maja. - Wszystko idzie zgodnie z planem - zapewnił piłkarz PSG i reprezentacji Brazylii w rozmowie z telewizją Globo.

Wywiad z piłkarzem ma być wyemitowany przez brazylijską telewizję w sobotę. Podczas rozmowy 26-letni piłkarz miał jeszcze ochronne obuwie, ale zapewnił, że rehabilitacja przebiega pomyślnie.

Terapia wodna, dieta i zakaz alkoholu. Tak Ronaldo został gladiatorem Ma 33 lata, choć... czytaj dalej » "Wrócę w ciągu miesiąca. Powrót do zdrowia przebiega dobrze, zgodnie z planem" - cytowano Brazylijczyka w zapowiedzi rozmowy. Oznacza to, że piłkarz będzie miał około miesiąca, aby przygotować się do mistrzostw świata w Rosji, gdzie Canarinhos zagrają w grupie ze Szwajcarią Kostaryką i Serbią.

Operacja i długa przerwa

Zawodnik nie gra od 25 lutego. Kontuzji doznał w ligowym meczu. Szczegółowe badania przeprowadzone we Francji wykazały skręcenie prawej kostki i złamanie kości śródstopia.

Na początku marca piłkarz przeszedł operację w klinice ortopedycznej w Belo Horizonte Obecnie przebywa w swojej willi w Mangaratiba, 100 kilometrów od Rio de Janeiro.