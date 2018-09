Koszulka podpisana przez Neymara. "Niech Bóg cię błogosławi, złoty chłopaku"





Foto: Agencia de Noticias ANDES CC BY-SA 2.0 | Video: Lynne Cameron/Getty Images, Agencia de Noticias ANDES CC BY-SA 2.0 Richarlison już strzela dla Canarinhos

Kilka lat temu Neymar był jego idolem, teraz panowie grają obok siebie w narodowych barwach. Po meczu z Salwadorem - wygranym 5:0 - Brazylijczyk Richarlison dał starszemu koledze do popisania swoją koszulkę.

Pozbierał się po wylewie. Owacja na stojąco dla Fergusona Były menedżer... czytaj dalej » Kiedy Richarlison de Andrade dorastał i biegał za piłką w Novej Venecii w stanie Espirito Santo, zapatrzony był w Neymara. Starał się go naśladować na boisku, co łatwe nie było.

Z irokezem na głowie

W spotkaniu z Salvadorem 21-latek zdobył dwie bramki, przy jednej asystował mu Neymar. Wielkie wydarzenie.



Co gwiazdor PSG napisał mu na koszulce? "Niech Bóg cię błogosławi, złoty chłopaku" - zdradził Richarlison. Zamierza ją oprawić i powiesić na honorowym miejscu.



Neymara podziwiał tak bardzo, że - jak on - paradował z irokezem na głowie. - A to nie było łatwe, bo brakowało mi pieniędzy i na fryzjera, i na potrzebne do zrobienia tej fryzury produkty. Opowiedziałem mu to ostatnio przy całej drużynie, wszyscy mieli niezły ubaw - wspomina zawodnik Evertonu.



Trafił tam w lipcu za całe 45 mln euro, zostając najdroższym zakupem w historii klubu.