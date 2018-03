Neymar po operacji. "Wszystko poszło dobrze"





Foto: EPA/CHRISTOPHE PETTIT TESSON | Video: PAP/EPA Neymara czeka odpoczynek od piłki

"Operacja stopy piłkarza Paris Saint-Germain Neymara zakończyła się powodzeniem" - poinformował w oficjalnym oświadczeniu rzecznik prasowy brazylijskiej federacji Vinicius Rodrigues. Zabieg został przeprowadzony w klinice w Belo Horizonte.

Ojciec Neymara rozwiał wątpliwości. "Nie zagra z Realem" Ojciec... czytaj dalej » "Operacja się zakończyła i Neymar już jest w swoim pokoju. Wszystko poszło dobrze" - zakomunikował krótko Rodrigues.

Najwcześniej na miesiąc przed mundialem

Rzecznik dodał, że wkrótce zostanie wydane wspólne oświadczenie PSG i brazylijskiej federacji. Wcześniej lekarz reprezentacji Brazylii Rodrigo Lasmar poinformował, że zawodnik będzie wyłączony z gry przez około trzy miesiące.



Neymar doznał kontuzji w niedzielnym meczu francuskiej ekstraklasy z Olympique Marsylia (3:0). Szczegółowe badania przeprowadzone we Francji wykazały skręcenie prawej kostki i złamanie kości śródstopia.



Jak przewidują lekarze, do treningów będzie mógł wrócić najwcześniej na miesiąc przed początkiem mistrzostw świata w Rosji (14 czerwca - 15 lipca 2018).



Francuski klub czeka 6 marca rewanżowy mecz u siebie z Realem Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W Hiszpanii paryżanie przegrali 1:3.



26-letni Neymar latem ubiegłego roku przeszedł do PSG z Barcelony za rekordową kwotę 222 milionów euro.

Źródło: PAP/EPA Neymar doznał kontuzji w meczu z Olympique Marsylia