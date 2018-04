Neapol oszalał. "Noc emocji, spaliśmy w kilku"





Foto: twitter.com/arekmilik9 | Video: tvn24 Napoli w euforii

Po zwycięstwie z Juventusem Neapol nie poszedł spać. Miasto wyglądało, jakby witało Nowy Rok. Były szampany i chóralne śpiewy. Poniosło również osoby odpowiedzialne za prowadzenie oficjalnego konta klubu na Twitterze.

"Po takim kacu możemy teraz przyznać, że to był niezwykły wieczór i noc pełna emocji. Spaliśmy w kilku! Fajnie jest być kibicem Napoli" - wpis krótki, ale doskonale obrazuje, jakie szaleństwo ogarnęło neapolitańskie środowisko po niedzielnym meczu.



Passata la sbornia possiamo dire che è stata una serata straordinaria e una notte piena di emozioni. Abbiamo dormito in pochi ! È bello essere tifosi del Napoli #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 23 kwietnia 2018





W Turynie Napoli Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego wygrało 1:0 po golu strzelonym w 90. minucie. Walka o mistrzostwo Włoch jest więc otwarta. Napoli ma 84 punkty, a prowadzące Juve ledwie jeden więcej. Do końca sezonu pozostały cztery kolejki. Wszystko jest możliwe, zwłaszcza że lider będzie miał teoretycznie trudniejszy finisz - turyńczycy w rozkładzie jazdy mają m.in. Inter i Romę, oba spotkania poza swoim stadionem, natomiast najtrudniejszym meczem wicelidera wydaje się ten wyjazdowy z Fiorentiną.



Najgroźniejszy rywal do upragnionego scudetto, nieosiągalnego dla Napoli od sezonu 1989/1990 i czasów Diego Maradony, został pokonany. Przewaga stopniała, stąd nie ma prawa dziwić radość piłkarzy i kibiców SSC.



Jeszcze w Turynie w szatni gości tańców nie było końca, a po powrocie do Neapolu drużynie urządzono takie powitanie, jakby już zdobyła mistrzowski tytuł. Były fajerwerki, pizza za darmo, a poniedziałkowe nieobecności w pracy usprawiedliwiono.