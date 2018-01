Nawałka nie może się doczekać. "Rewanż za Euro"





Losowaniu grup Ligi Narodów, nowych rozgrywek w piłkarskim kalendarzu, na żywo w Lozannie przyglądał się selekcjoner reprezentacji Polski. - Trafiliśmy na przeciwników z najwyższej półki. Bez dwóch zdań - skwitował Adam Nawałka.

Polska znalazła się w pierwszej, teoretycznie najsilniejszej Dywizji A, ale była losowana z trzeciego koszyka - razem z Islandią, Chorwacją i Holandią. Z pierwszego mogła trafić na Niemcy, Portugalię, Belgię lub Hiszpanię, a z drugiego na Francję, Anglię, Szwajcarię lub Włochy.





Krótko i na temat #NationsLeague!

Jakie są zasady funkcjonowania #LigaNarodów?

O co w niej chodzi? Jaki jest podział na dywizje i koszyki?

zobacz https://t.co/nvrh2ThgGzpic.twitter.com/7EqZQSDcko — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) 24 stycznia 2018

Polacy wśród najlepszych. Poznali rywali w Lidze Narodów Piłkarska... czytaj dalej » Ostatecznie los przydzielił nam aktualnych mistrzów Europy Portugalczyków oraz Włochów, którzy sensacyjnie nie awansowali na tegoroczne mistrzostwa świata w Rosji.



- Jestem zadowolony, że możemy zagrać z Portugalią, może to będzie rewanż za ostatnie Euro? - zastanawiał się Nawałka.



Na mistrzostwach Europy we Francji Portugalczycy zatrzymali polskich piłkarzy w ćwierćfinale. Późniejsi mistrzowie lepsi okazali się w konkursie rzutów karnych.



- Również Włosi to bardzo wysoki poziom, pomimo tego, że nie zakwalifikowali się do mistrzostw świata - podkreślił selekcjoner.

Dużo obserwacji

Nawałkę zapytano również o czas, jaki został do mundialu. - Dla nas to niezwykle ważny okres. Ostatnie mecze kontrolne przed majowymi powołaniami na mistrzostwa. W maju zaczynamy bezpośrednie przygotowania, kilku zawodników dostanie swoją szansę, to oczywiście zależy od tego, jak zaprezentują się podczas rozgrywek wiosennych. Stąd dużo czasu poświęcamy na obserwację zawodników na żywo, jak i przez monitoring wideo - wytłumaczył.



Selekcjoner zapewnił, że przed nimi nie zamyka drogi do reprezentacji. - Wszystko może się wydarzyć i na to musimy być przygotowania, stąd szeroka lista, jeżeli chodzi o naszą obserwację. Tę grupę zawężamy, przyglądamy się wszystkim, którzy mają realną szansę wyjazdu na mundial. Jeśli inni zawodnicy zaprezentują formę, to drzwi do reprezentacji są otwarte. Piłka jest po stronie piłkarzy - zachęcił.



Mundial w Rosji rozpocznie się 14 czerwca.

Źródło: PAP/DPA Liga Narodów. Podział na grupy