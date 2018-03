Kadrowicze chorują. Lista nieobecnych coraz dłuższa





- Żyjemy tym, co będzie w czerwcu. Mistrzostwa Europy były udane, ale pozostał pewien niedosyt i na mistrzostwach świata będziemy czerpać z doświadczeń - mówił na czwartkowej konferencji selekcjoner Adam Nawałka. Na razie przed jego drużyną dwa mecze towarzyskie - z Nigerią i Koreą Południową. W tym pierwszym zabraknie kilku zawodników.

W środę sztab reprezentacji powiadomił, że w piątek wykluczony jest występ obrońcy Bartosza Bereszyńskiego, który przyjechał na zgrupowanie z urazem mięśni brzucha. W czwartek okazało się, że grono nieobecnych w pierwszym meczu powiększy się o kolejne nazwiska.

Dwóch chorych

Na boisko pewno nie wybiegnie Sławomir Peszko. Wątpliwy jest też występ Macieja Rybusa. Zabraknie na pewno też Łukasza Piszczka, który opuścił zgrupowanie i poleciał do Dortmundu, aby uczestniczyć w narodzinach dziecka.

- Zawsze przygotowując strategie na mecze musimy liczyć się z tym, że wystąpią utrudnienia. Zarówno jeśli chodzi o organizację, jak i o personalia. Mam nadzieję, że szybko wrócą do zdrowia i będą przygotowani na mecz z Koreą - powiedział dziennikarzom Nawałka.

Rybus i Peszko zmagają się z infekcją, której nabawili się już w trakcie zgrupowania. Selekcjoner początkowo stwierdził, że żaden z nich nie ma szans na grę przeciwko Nigerii, potem dodał jednak, że decyzja co do Rybusa, który nie pojawił się na czwartkowym treningu, zapadnie w piątek rano. - Sprawy idą w dobrym kierunku. Zawodnicy czują się coraz lepiej - zaznaczył.

Po środowym treningu na samopoczucie narzekał też Kamil Grosicki. Jak przyznał Nawałka, na mecz z Nigerią piłkarz będzie gotowy w stu procentach.

Niedosyt po Euro

Do mundialu pozostały trzy miesiące. Atmosfera wielkiej imprezy już udziela się piłkarzom. Nawałka przyznał, że zdaje sobie sprawę, iż drużynę czeka jeszcze sporo pracy.



- Żyjemy tym, co będzie w czerwcu. Zachowujemy spokój, działania są przygotowane na bazie doświadczeń sztabu oraz zawodników. Plan wybraliśmy optymalny i wierzę, że będziemy dobrze przygotowani do mundialu. Euro potwierdziło, że nie było problemów fizycznych, zawodnicy byli świetnie zmotywowani i pracowaliśmy bardzo dużo nad taktyką. Mistrzostwa Europy były udane, ale pozostał pewien niedosyt i na mistrzostwach świata będziemy czerpać z doświadczeń – zaznaczył.

Selekcjoner krótko podsumował też pierwszą część zgrupowania, oceniając ją "pozytywnie".

- Analizowaliśmy dwa poprzednie spotkania, było tej pracy bardzo dużo. Były to spotkania drużynowe, jak i indywidualne. Zawodnicy podeszli profesjonalnie, wszystko było dobrze przygotowane i oby tak dalej – powiedział.

Cztery mecze do mundialu

Z Nigerią Biało-Czerwoni zagrają w piątek we Wrocławiu, a cztery dni później w Chorzowie zmierzą się Koreą Południową. Początek obydwu spotkań o godz. 20.45. W czerwcu towarzysko zmierzą się jeszcze z Chile (Poznań) i Litwą (Warszawa),

Kadrę na mundial selekcjoner ogłosi 5 czerwca. Impreza rozpocznie się dziewięć dni później.