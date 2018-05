"Pazdan z urazem, Glika czeka badanie". Nawałka ma kilka zmartwień





- Michał Pazdan nie grał w niedzielę ze względu na drobny uraz. Kamil Glik narzekał na ścięgno Achillesa - wymieniał selekcjoner Adam Nawałka problemy kadry ze zdrowiem. W Juracie nad morzem rozpoczęło się pierwsze zgrupowanie przed mistrzostwami świata w Rosji.

Wybrańcy Nawałki powoli zjeżdżają z całej Europy do Juraty. Tam, nad morzem, w towarzystwie rodzin, odpoczywać, regenerować się i luźno trenować będą do soboty. W pierwszym zgrupowaniu nie wezmą udziału Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek.

Potem wszyscy już piłkarze przeniosą się do Arłamowa, już bez najbliższych, gdzie na całego ruszy ostatni etap przygotowań do ruszającego 14 czerwca mundialu.



Pierwsze zgrupowanie bez "Lewego" i Piszczka. W planach wizyta u prezydenta W rozpoczynającym... czytaj dalej » Wczesnym poniedziałkowym popołudniem z dziennikarzami spotkał się w Juracie selekcjoner. - Wierzymy, że to miejsce cały jest jest energetyczne - oświadczył na początku Nawałka.

Prawie wszyscy zdrowi

Od razu zapytano go o niedzielne wydarzenia z Poznania, gdzie Lech mierzył się z Legią, a spotkanie zostało przerwane przez pseudokibiców. - Pod względem sportowym mecz wyglądał naprawdę dobrze, ale to wspaniałe święto zostało zepsute. Nadszedł czas, by skończyć z takimi wydarzeniami. Oby taka sytuacja już się nie powtórzyła.



Dyrektor reprezentacji Tomasz Iwan zapewniał, że nikt z kadry nie martwi się o stan murawy, na którą rzucano race. A właśnie w Poznaniu 8 czerwca Biało-Czerwoni zagrają sparingowo z Chile.

Kłopoty zdrowotne? - Michał Pazdan nie grał w niedzielę ze względu na drobny uraz. Mam nadzieję, że stawi się tutaj w pełnej gotowości. Krzysiek Mączyński też. Jestem dobrej myśli. Pozostali piłkarze są w dobrej kondycji, jedynie Glik narzekał na uraz ścięgna Achillesa, dzisiaj w Gdańsku przejdzie badanie USG, na razie widać, że jest trochę przemęczony - wyjaśniał Nawałka.



Kadra topnieje. To ich skreślił selekcjoner Było 35, jest 32... czytaj dalej » Stale obserwowani przez jego sztab byli 42 zawodnicy. Po meczach towarzyskich w marcu wytypowano 35. Na ostatnie zgrupowania powołano 32. Z nich wyłonić trzeba będzie 23, którzy polecą do Rosji. Ta lista ogłoszona zostanie 4 czerwca. - Będą potrzebowali ciszy i spokoju, by przygotować się do mistrzostw - zaznaczył selekcjoner.



Przygotowuje się również sztab szkoleniowy, który rozpracowuje rywali na MŚ. - Taki materiał mamy, cały czas go wzbogacamy. Wierzę, że będziemy optymalnie przygotowani. Jeszcze przed nami gry kontrolne, więc materiał będzie uzupełniony.

"Idziemy do przodu"

Plan minimum w Rosji? - Nic się nie zmienia. Interesuje nas pierwszy mecz. Jest najważniejszy. Chcemy się zaprezentować z jak najlepszej strony - podkreślił Nawałka.



- Jestem przekonany, że cały czas idziemy do przodu. Wierzę, że będziemy grać coraz lepiej. Oczywiście szanujemy rywali - zakończył.



Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).

Plan przygotowań Polaków do mundialu Data Wydarzenie 21-26 maja Zgrupowanie regeneracyjne w Juracie 28 maja - 7 czerwca Zgrupowanie w Arłamowie 4 czerwca Ogłoszenie kadry na mistrzostwa świata 2018 8 czerwca Mecz towarzyski Polska - Chile w Poznaniu 12 czerwca Mecz towarzyski Polska - Litwa w Warszawie 13 czerwca Wylot do bazy w Soczi 19 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Senegal (17.00, Moskwa) 24 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Kolumbia (20.00, Kazań) 28 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Japonia (16.00, Wołgograd)

