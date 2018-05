Adam Nawałka ogłosił wstępną kadrę na mundial. Dwie niespodzianki





Na 34 dni przed rozpoczęciem mundialu Adam Nawałka podał listę 35 piłkarzy, którzy mają szansę pojechać na turniej. Są dwie niespodzianki.

Szeroka kadra opublikowana w piątek została zgłoszona do FIFA. Przy ostatecznej selekcji trener Polaków będzie mógł korzystać tylko z graczy znajdujących się na liście.

35-osobowa wstępna kadra na mundial:

Bramkarze: Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Bartosz Białkowski



Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Thiago Cionek, Kamil Glik, Artur Jędrzejczyk, Marcin Kamiński, Tomasz Kędziora, Michał Pazdan, Łukasz Piszczek



Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski, Paweł Dawidowicz, Przemysław Frankowski, Jacek Góralski, Kamil Grosicki, Damian Kądzior, Grzegorz Krychowiak, Rafał Kurzawa, Karol Linetty, Maciej Makuszewski, Krzysztof Mączyński, Sławomir Peszko, Maciej Rybus, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Szymon Żurkowski

Napastnicy: Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Łukasz Teodorczyk, Kamil Wilczek.

18 maja selekcjoner skreśli z powyższej listy siedmiu zawodników.

Zostanie 28, którzy pojadą na zgrupowania do Juraty i Arłamowa.

Na drugim z obozów - 5 czerwca - Nawałka odrzuci kolejnych pięć nazwisk i poznamy ostateczną kadrę na mundial.



Z tej grupy Adam Nawałka wybierze 23 piłkarzy, którzy 13 czerwca wyjadą do Rosji zagrać w mistrzostwach świata





Romanczuk nie przekonał

Opublikowano zarobki trenerów. Nawałka na końcu listy Adam Nawałka w... czytaj dalej » Pewnym zaskoczeniem może być brak w szerokiej kadrze Tarasa Romanczuka. Ukrainiec w marcu otrzymał polskie obywatelstwo i wystąpił w dwóch sparingach z Nigerią i Koreą Południową. Wypadł nieźle, ale do przekonania selekcjonera to nie wystarczyło.



W ostatniej chwili szanse na mundial przedłużyli występujący w ekstraklasie Sebastian Szymański (Legia) i Krzysztof Piątek (Cracovia). O Rosji zapomnieć mogą natomiast powoływani w ostatnim czasie (mniej lub bardzie regularnie) napastnicy Jakub Świerczok i Mariusz Stępiński. Niespodzianka to szczególnie brak tego drugiego, bo był on już na Euro 2016. W ostatnim czasie dobrze prezentował się też w barwach włoskiego Chievo Werona, dla którego strzelał gole w meczach m.in z Interem czy Napoli.

Dwa zgrupowania i sparingi

23-osobową drużynę czekać będą jeszcze dwa sparingi - 8 czerwca w Poznaniu z Chile i 12 czerwca w Warszawie z Litwą. Dzień później odleci do Soczi.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 14 czerwca meczem Rosja - Arabia Saudyjska w Moskwie.

Polacy rywalizować będą w grupie H. Ich rywalami będą Senegal (19 czerwca, Moskwa), Kolumbia (24 czerwca, Kazań) i Japonia (28 czerwca, Wołgograd).

Plan przygotowań Polaków do mundialu Data Wydarzenie 21-26 maja Zgrupowanie regeneracyjne w Juracie 28 maja - 7 czerwca Zgrupowanie w Arłamowie 5 czerwca Ogłoszenie kadry na mistrzostwa świata 2018 8 czerwca Mecz towarzyski Polska - Chile w Poznaniu 12 czerwca Mecz towarzyski Polska - Litwa w Warszawie 13 czerwca Wylot do bazy w Soczi 19 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Senegal (17.00, Moskwa) 24 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Kolumbia (20.00, Kazań) 28 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Japonia (16.00, Wołgograd)

Źródło: sport.tvn24.pl Grupy Mistrzostw Świata 2018

